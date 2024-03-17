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Челсі - Лестер - 4:2: огляд матчу Кубку Англії

Сьогодні 21:00 206 0
Челсі - Лестер - 4:2: огляд матчу Кубку Англії
Фото: Getty Images
#Кубок Англії, #Лестер Сіті, #Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Український вінгер Михайло Мудрик повернувся у стартовий склад Челсі та допоміг команді перемогти Лестер у матчі 1/4 фіналу Кубку Англії.

Кубок Англії з футболу
1/4 фіналу, 17 березня 

Челсі - Лестер - 4:2 (2:0)

Голи: 1:0 - 13' Кукурелья, 2:0 - 45+1' Палмер, 2:1 - Дісасі (автогол), 2:2 - 62' Мавідіді, 3:2  - 90'+2' Чуквуемека, 4:2 - 90+8' Мадуеке.

Раніше Манчестер Юнайтед на останніх секундах вирвав перемогу над Ліверпулем на шляху до півфіналу.

Зазначимо, що відбулося жеребкування півфінальних пар Кубку Англії.

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