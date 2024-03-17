Джерело - Чемпіон.

Український вінгер Михайло Мудрик повернувся у стартовий склад Челсі та допоміг команді перемогти Лестер у матчі 1/4 фіналу Кубку Англії.

Кубок Англії з футболу

1/4 фіналу, 17 березня

Челсі - Лестер - 4:2 (2:0)

Голи: 1:0 - 13' Кукурелья, 2:0 - 45+1' Палмер, 2:1 - Дісасі (автогол), 2:2 - 62' Мавідіді, 3:2 - 90'+2' Чуквуемека, 4:2 - 90+8' Мадуеке.

Раніше Манчестер Юнайтед на останніх секундах вирвав перемогу над Ліверпулем на шляху до півфіналу.

Зазначимо, що відбулося жеребкування півфінальних пар Кубку Англії.