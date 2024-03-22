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Валенсія оцінила гру Яремчука у матчі проти Боснії

Сьогодні 08:45 229 0
Валенсія оцінила гру Яремчука у матчі проти Боснії
УЄФА
#Валенсія, #Збірна України з футболу, #Роман Яремчук

Джерело - Чемпіон.

Іспанська Валенсія, за яку на правах оренди виступає український нападник Роман Яремчук, оцінила результативний вихід гравця на заміну в півфінальному матчі плей-оф відбору Євро-2024 Боснія і Герцеговина - Україна (1:2).

Відповідний пост з'явився у твіттері клубу.

Нагадаємо, українська національна команда переграла боснійців в півфіналі плей-оф кваліфікації Чемпіонату Європи. У фіналі відбору шляху В збірна України зіграє проти Ісландії.

Вирішальна зустріч відбудеться у польському Вроцлаві у вівторок, 26 березня. Гра буде номінально домашньою для українців.

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