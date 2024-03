Валенсія оцінила гру Яремчука у матчі проти Боснії

Іспанська Валенсія, за яку на правах оренди виступає український нападник Роман Яремчук, оцінила результативний вихід гравця на заміну в півфінальному матчі плей-оф відбору Євро-2024 Боснія і Герцеговина - Україна (1:2).

Відповідний пост з'явився у твіттері клубу.

Roman Yaremchuk came on in the 81st minute, scored the equaliser in the 85th minute and gave the winning goal assist in the 88th



🦇🇺🇦 Yaremuch was one of the standouts in @uafukraine's win who go through to the #EURO2024 play-offs



Congratulations, Roman.