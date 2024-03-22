Уболівальники збірної України визначили Лева матчу з Боснією і Герцеговиною

Джерело - Чемпіон.

Нападник збірної України Роман Яремчук став володарем призу Лев Матчу в поєдинку плей-оф відбору на Євро-2024 Боснія і Герцеговина - Україна (1:2).

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

Форвард вийшов на заміну на 81-й хвилині гри, забив гол, віддав гольову передачу та отримав жовту картку. Також Роман став найкращим гравцем матчу за версією SofaScore.

Зазначимо, що у вирішальному матчі за вихід на європейську першість підопічні Сергія Реброва зіграють зі збірною Ісландії, яка обіграла Ізраїль (1:4).