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Уболівальники збірної України визначили Лева матчу з Боснією і Герцеговиною

Сьогодні 00:28 435 0
Уболівальники збірної України визначили Лева матчу з Боснією і Герцеговиною
#Збірна України з футболу, #Українська асоціація футболу (УАФ), #Роман Яремчук, #Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Нападник збірної України Роман Яремчук став володарем призу Лев Матчу в поєдинку плей-оф відбору на Євро-2024 Боснія і Герцеговина - Україна (1:2).

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

Форвард вийшов на заміну на 81-й хвилині гри, забив гол, віддав гольову передачу та отримав жовту картку. Також Роман став найкращим гравцем матчу за версією SofaScore.

Зазначимо, що у вирішальному матчі за вихід на європейську першість підопічні Сергія Реброва зіграють зі збірною Ісландії, яка обіграла Ізраїль (1:4).

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