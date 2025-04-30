Суперфінал Кубку світу зі стрибків у воду: розклад виступів українців
Софія Лискун
НОК України
У п'ятницю, 2 травня, у Пекіні стартує Суперфінал Кубку світу зі стрибків у воду, на якому візьмуть участь представники України.
Наші прапори представлятимуть Кирило Болюх, Станіслав Оліферчік, Ксенія Байло, Софія Лискун, Марк Гриценко та Олексій Середа.
Розклад виступів українців:
2 травня:
- 05:00 – трамплін 3 м, синхрон, чоловіки (фінал) – Кірілл Болюх і Станіслав Оліферчик
- 10:00 – вишка, синхрон, жінки (фінал) – Ксенія Байло і Софія Лискун
- 11:45 – вишка, синхрон, чоловіки (фінал) – Марк Гриценко та Олексій Середа
- 13:30 – змішані командні змагання (фінал) – Ксенія Байло, Кірілл Болюх, Софія Лискун, Олексій Середа
4 травня:
- 12:00 – вишка, чоловіки (попередні змагання) – Марк Гриценко, Олексій Середа
- 13:00 – вишка, чоловіки (півфінал)
- 13:35 – вишка, чоловіки (фінал)
Усі виступи українських стрибунів можна буде подивитись в прямому етері на "Суспільне спорт" та місцевих телеканалах.
Раніше збірна України посіла 9 місце у фіналі змішаних командних змагань на цьому етапі Кубку світу. "Синьо-жовтих" представляли Ксенія Байло, Кірілл Болюх, Софія Лискун та Олексій Середа.