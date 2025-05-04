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Повинні вміти грати на нуль, – Шандрук висловився про поразку Вереса від Оболоні

Володимир Максименко — 4 травня 2025, 07:44
Повинні вміти грати на нуль, – Шандрук висловився про поразку Вереса від Оболоні
Олег Шандрук
НК Верес

Головний тренер Вереса Олег Шандрук висловився про поразку команди в матчі 27 туру УПЛ проти Оболоні, але не став коментувати рішення арбітрів видалити двох гравців рівнян.

Слова фахівця наводить пресслужба клубу.

"Щодо арбітражу – я не буду це коментувати, поки особисто не перегляну усі моменти. По грі – ми непогано грали до першого пропущеного голу. Створювали нагоди й контролювали гру.

Потім був пропущений м’яч. Я говорив на старті сезону і пізніше повторював це – в нас є проблеми в обороні. Ми – команда, яка багато пропускає. І нам потрібно це покращувати: і у селекції, і в роботі на тренуваннях. Бо команда, яка хоче стабілізувати свої результати, вона повинна вміти грати на нуль. Ми ж непогано граємо попереду і забиваємо, але також багато пропускаємо у власні ворота. Оцей перший гол Оболоні – він був забитий дуже просто", – вважає Шандрук.

За підсумками поєдинку Верес залишився на 7 місці із 35 заліковими балами, а Оболонь піднялась на 11 сходинку у турнірній таблиці.

Зазначимо, що цей матч також ознаменувався скандалом – вболівальники рівненського колективу обматюкали головного арбітра, який є героєм війни. 

Верес Оболонь Чемпіонат України, УПЛ Олег Шандрук

Олег Шандрук

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