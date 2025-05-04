Голи Мессі та Суареса допомогли Інтер Маямі переграти Нью-Йорк
Ліонель Мессі
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У ніч з 3 на 4 травня відбувся матч регулярного чемпіонату МЛС між Інтер Маямі та Нью-Йорк Ред Буллс.
Господарі поля завдяки голам Ліонеля Мессі та Луїса Суареса здобули впевнену перемогу 4:1.
Інтер забив тричі ще до перерви, а в середині другого тайму багаторазовий володар Золотого м'яча перервав чотириматчеву "суху" серію, встановивши остаточний рахунок у матчі.
Відеоогляд матчу Інтер Маямі – Нью-Йорк Ред Буллс
МЛС – регулярний чемпіонат
4 травня
Інтер Маямі – Нью-Йорк Ред Буллс 4:1 (3:1)
Голи: 1:0 – Піко, 9, 2:0 – Вейгандт, 30, 3:0 – Суарес, 39, 3:1 – Софо, 43, 4:1 – Мессі, 67
Відзначимо, що напередодні клуб Девіда Бекхема вилетів із розіграшу Ліги чемпіонів КОНКАКАФ.