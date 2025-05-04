Оголошено дату бою Канело проти Кроуфорда
Голова управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль аш-Шейх оголосив дату проведення поєдинку між Саулем Канело Альваресом та Теренсом Кроуфордом.
Функціонер зробив це безпосередньо на ринзі після поєдинку мексиканця з Вільямсом Скаллом.
Так, об'єднувальний бій між чемпіоном WBA у першій середній вазі (Кроуфордом) та абсолютним чемпіоном другого середнього дивізіону Саулем Канело Альваресом відбудеться 12 вересня у Лас-Вегасі.
Раніше повідомлялося, що Сауль Альварес може провести бій з блогером Джейком Полом. Проте Канело підписав довготривалу угоду з головою управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль аш-Шейхом, через що його бій з Полом скасувався.
Мексиканець прокоментував цю ситуацію, заявивши, що не б'ється з ютуберами, а віддає перевагу проводити поєдинки зі справжніми бійцями.
Щодо Кроуфорда, то 37-річний боксер у серпні дебютував в першій середній вазі. Він у 12-раундовому поєдинку переміг узбекистанського боксера Ісраїла Мадрімова (10-1-1, 7 КО).
Раніше стало відомо, коли Теренс завершить кар'єру.