Оголошено дату бою Канело проти Кроуфорда

Голова управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль аш-Шейх оголосив дату проведення поєдинку між Саулем Канело Альваресом та Теренсом Кроуфордом.

Функціонер зробив це безпосередньо на ринзі після поєдинку мексиканця з Вільямсом Скаллом.

Так, об'єднувальний бій між чемпіоном WBA у першій середній вазі (Кроуфордом) та абсолютним чемпіоном другого середнього дивізіону Саулем Канело Альваресом відбудеться 12 вересня у Лас-Вегасі.

🚨 FIGHT ANNOUNCED 🚨



🥊 CANELO ALVAREZ VS TERENCE CRAWFORD



👑 Ring, WBA, WBC, IBF & WBO

⚖️ Super-Middleweight

📆 September 12th

📍 Las Vegas, USA 🇺🇸 pic.twitter.com/PPuZ1YaaUQ — Ring Magazine (@ringmagazine) May 4, 2025

Раніше повідомлялося, що Сауль Альварес може провести бій з блогером Джейком Полом. Проте Канело підписав довготривалу угоду з головою управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль аш-Шейхом, через що його бій з Полом скасувався.

Мексиканець прокоментував цю ситуацію, заявивши, що не б'ється з ютуберами, а віддає перевагу проводити поєдинки зі справжніми бійцями.

Щодо Кроуфорда, то 37-річний боксер у серпні дебютував в першій середній вазі. Він у 12-раундовому поєдинку переміг узбекистанського боксера Ісраїла Мадрімова (10-1-1, 7 КО).

Раніше стало відомо, коли Теренс завершить кар'єру.