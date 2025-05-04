Воррен пояснив, чому Усик нервував на пресконференції з Дюбуа

Промоутер Френк Воррен, який представляє інтереси Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО), заявив, що Олександр Усик (23-0, 14 КО) не був таким спокійним як завжди, оскільки знає, що британець може його перемогти.

Про це він сказав у коментарі для Box Nation.

"Ми займалися промо деяких його поєдинків, і я ніколи не бачив його таким. Зазвичай він нормальний, спокійний, зібраний, а там він сидів і дещо морщився, і я бачив, як він трохи виходив із себе. Подивимося. Так, навіть Тайсон Фьюрі, який постійно провокував, не зміг його вивести з себе. Моя думка в наступному він знає. Не зрозумійте мене неправильно, він хоробрий, неймовірний воїн, але знає, що Дюбуа може потрясти. Він відчув його міць. Минуло 2,5 роки, Даніель зараз інший", – сказав Воррен.

Усик цього разу різко відповідав на закиди з табору Дюбуа. Одному з членів команди суперника він навіть запропонував, щоб після бою піти в центр Лондона і вийти у форматі 4 на 4, якщо вони знову будуть незадоволені результатом поєдинку.

Нагадаємо, другий бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа пройде у Лондоні 19 липня.

Перший поєдинок між Усиком і Дюбуа відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді Олександр здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.