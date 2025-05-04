Ексгравець Шахтаря став рекордсменом АПЛ

Колишній футболіст Шахтаря Вілліан, який нині виступає за Фулгем, став рекордсменом Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє пресслужба АПЛ.

36-річний вінгер вийшов на заміну на 76-й хвилині матчу 35 туру проти Астон Вілли (0:1). Ця гра стала для нього 326-ю в чемпіонаті, що є новим рекордом ліги серед південноамериканців.

До цього рекордом володів ексгравець Манчестер Юнайтед еквадорець Антоніо Валенсія, у якого було 325 поєдинків.

Південноамериканці, що провели найбільше матчів у АПЛ

Вілліан (Бразилія) – 326 матчів; Антоніо Валенсія (Еквадор) – 325; Пабло Сабалета (Аргентина) – 303; Нолберто Солано (Перу) – 302; Серхіо Агуеро (Аргентина) – 275; Едерсон (Бразилія) – 273; Фернандінью (Бразилія) – 264; Роберто Фірміно (Бразилія) – 256; Лукас Лейва (Бразилія) – 247; Рішарлісон (Бразилія) - 240.

Вілліан розпочинав цей сезон у складі грецького Олімпіакоса, але незадовго до нового року сторони розірвали контракт. Пізніше Фулгем підписав із бразильцем угоду до кінця сезону.

У нинішньому сезоні Вілліан провів 22 матчі в усіх турнірах та відзначився одним асистом.

Раніше бразилець грав за Фулгем, Корінтіанс, Арсенал, Челсі, Анжи та донецький Шахтар. Протягом кар'єри хавбек 5 разів вигравав чемпіонат України, двічі АПЛ, Кубок УЄФА та Лігу Європи, а також низку Кубків та Суперкубків України та Англії.