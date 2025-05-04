Ексгравець Шахтаря став рекордсменом АПЛ
Колишній футболіст Шахтаря Вілліан, який нині виступає за Фулгем, став рекордсменом Англійської Прем'єр-ліги.
Про це повідомляє пресслужба АПЛ.
36-річний вінгер вийшов на заміну на 76-й хвилині матчу 35 туру проти Астон Вілли (0:1). Ця гра стала для нього 326-ю в чемпіонаті, що є новим рекордом ліги серед південноамериканців.
До цього рекордом володів ексгравець Манчестер Юнайтед еквадорець Антоніо Валенсія, у якого було 325 поєдинків.
Південноамериканці, що провели найбільше матчів у АПЛ
- Вілліан (Бразилія) – 326 матчів;
- Антоніо Валенсія (Еквадор) – 325;
- Пабло Сабалета (Аргентина) – 303;
- Нолберто Солано (Перу) – 302;
- Серхіо Агуеро (Аргентина) – 275;
- Едерсон (Бразилія) – 273;
- Фернандінью (Бразилія) – 264;
- Роберто Фірміно (Бразилія) – 256;
- Лукас Лейва (Бразилія) – 247;
- Рішарлісон (Бразилія) - 240.
Вілліан розпочинав цей сезон у складі грецького Олімпіакоса, але незадовго до нового року сторони розірвали контракт. Пізніше Фулгем підписав із бразильцем угоду до кінця сезону.
У нинішньому сезоні Вілліан провів 22 матчі в усіх турнірах та відзначився одним асистом.
Раніше бразилець грав за Фулгем, Корінтіанс, Арсенал, Челсі, Анжи та донецький Шахтар. Протягом кар'єри хавбек 5 разів вигравав чемпіонат України, двічі АПЛ, Кубок УЄФА та Лігу Європи, а також низку Кубків та Суперкубків України та Англії.