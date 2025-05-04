Зламане ребро та струс мозку: двоє гравців клубів Бундесліги опинились у лікарні після матчу

Двоє учасників матчу Бундесліги між Гайдегаймом та Бохумом потрапили у лікарню за підсумками зустрічі.

Про це повідомляє ESPN.

Голкіпер Гайденгайма Кевін Мюллер отримав струс мозку через зіткнення з Ібрагімом Сіссоко та на деякий час навіть втратив свідомість.

У нападника рурського колективу Філіппа Гофмана діагностовано перелом ребра та забій легені за підсумками жорсткого моменту з Марвіном Пірінгером.

Обидва гравці наразі перебувають у лікарні, а щодо форварда, то наставник "Незламних" заявляв про певну загрозу життю, проте наразі Гофман перебуває у безпеці – з його легенів відкачали певну кількість рідини та відновили функціонал органу.

Зазначимо, що сам матч завершився внічию та майже позбавив Бохум шансів на збереження прописки в Бундеслізі.