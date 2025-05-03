Запалив наостанок: Варді призупинив матч АПЛ, забравши у лежачого арбітра свисток

Матч між Лестером та Саутгемптоном подарував футбольному світу одну з найбільш абсурдних сцен сезону.

Під час поєдинку арбітр отримав випадковий удар по обличчю, що на мить вивело його з рівноваги. Цим скористався Джеймі Варді, який підлетів до судді, схопив його свисток і самостійно зупинив гру!

Курйозний епізод миттєво розлетівся мережею, викликавши бурю реакцій у соцмережах.

Попри цей момент, "лиси" нарешті зламали свою жахливу серію без перемог, яка тривала 13 матчів. Завдяки голам Варді та Айю, Лестер переграв Саутгемптон (2:0).

Нагадаємо, нещодавно легенда "лис" Джеймі Варді оголосив, що покине клуб наприкінці поточного сезону. 38-річний форвард також залишив емоційне послання фанатам.

Раніше повідомлялося, що Варді має намір продовжити кар’єру в одному з клубів АПЛ.