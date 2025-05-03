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Магучіх виграла етап Діамантової ліги в Шанхаї

Андрій Твердохліб — 3 травня 2025, 15:24
Магучіх виграла етап Діамантової ліги в Шанхаї
Ярослава Магучіх
Діамантова ліга

Ярослава Магучіх виграла другий етап Діамантової ліги-2025 у стрибках у висоту, який відбувається в Шанхаї.

Для перемоги представниці Дніпра вистачило стрибка на 2 метри. Друге місце в австралійки Ніколи Оліслагерс (1,98), третя – ще одна австралійка Елеанор Паттерсон.

Представниці Австралії почали змагання з висоти 1,88, яку успішно подолали, Магучіх – з 1,92. Уже на висоті 1,95 Паттерсон мала проблеми – лише з другої спроби, а 1,98 взяти не змогла. Оліслагерс 1,98 взяла з другої спроби, а 2,00 підкорити не змогла. Ярослава Магучіх усі свої спроби подолала з першого разу.

Уже в статусі чемпіонки Магучіх спробувала взяти 2,03 – усі три спроби виявились невдалими.

Юлія Левченко, як і тиждень тому, зупинилася за крок від подіуму. Киянка показала найкращий особистий результат сезону – 1,92. На жаль, подолати планку на висоті 1,95 їй не вдалося.

Діамантова ліга-2025
Етап 2. Шанхай, Китай. 3 травня
Стрибки у висоту, жінки
  1. Ярослава Магучіх (Україна) – 2,00;
  2. Нікола Оліслагерс (Австралія) – 1,98;
  3. Елеанор Паттерсон (Австралія) – 1,95;
  4. Юлія Левченко (Україна) – 1,92 SB;
  5. Крістіна Гонсел (Німеччина) – 1,94;
  6. Імке Оннен (Німеччина) – 1,88;
  7. Морган Лейк (Велика Британія) – 1,88;
  8. Елізабет Пігела (Естонія) – 1,84;
  9. Елла Юнніла (Фінляндія) – 1,84;
  10. Татьяна Гусін (Греція) – 1,84;

Отже, Магучіх виграла другий поспіль етап Діамантової ліги, набравши 16 очок. На першому етапі 23-річна українка здобула перемогу з результатом 1,97. Юлія Левченко з 8 очками – четверта.

Нагадаємо, Магучіх тричі поспіль вигравала фінал Діамантової ліги та є чинною володаркою престижного трофея.

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Наступний етап заплановано на 16 травня в Досі.

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Діамантова ліга

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