Магучіх виграла етап Діамантової ліги в Шанхаї
Ярослава Магучіх виграла другий етап Діамантової ліги-2025 у стрибках у висоту, який відбувається в Шанхаї.
Для перемоги представниці Дніпра вистачило стрибка на 2 метри. Друге місце в австралійки Ніколи Оліслагерс (1,98), третя – ще одна австралійка Елеанор Паттерсон.
Представниці Австралії почали змагання з висоти 1,88, яку успішно подолали, Магучіх – з 1,92. Уже на висоті 1,95 Паттерсон мала проблеми – лише з другої спроби, а 1,98 взяти не змогла. Оліслагерс 1,98 взяла з другої спроби, а 2,00 підкорити не змогла. Ярослава Магучіх усі свої спроби подолала з першого разу.
Уже в статусі чемпіонки Магучіх спробувала взяти 2,03 – усі три спроби виявились невдалими.
Юлія Левченко, як і тиждень тому, зупинилася за крок від подіуму. Киянка показала найкращий особистий результат сезону – 1,92. На жаль, подолати планку на висоті 1,95 їй не вдалося.
- Ярослава Магучіх (Україна) – 2,00;
- Нікола Оліслагерс (Австралія) – 1,98;
- Елеанор Паттерсон (Австралія) – 1,95;
- Юлія Левченко (Україна) – 1,92 SB;
- Крістіна Гонсел (Німеччина) – 1,94;
- Імке Оннен (Німеччина) – 1,88;
- Морган Лейк (Велика Британія) – 1,88;
- Елізабет Пігела (Естонія) – 1,84;
- Елла Юнніла (Фінляндія) – 1,84;
- Татьяна Гусін (Греція) – 1,84;
Отже, Магучіх виграла другий поспіль етап Діамантової ліги, набравши 16 очок. На першому етапі 23-річна українка здобула перемогу з результатом 1,97. Юлія Левченко з 8 очками – четверта.
Нагадаємо, Магучіх тричі поспіль вигравала фінал Діамантової ліги та є чинною володаркою престижного трофея.
Наступний етап заплановано на 16 травня в Досі.