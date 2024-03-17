Вестерло із Сидорчуком зіграв унічию з Генком Соболя в 30 турі Ліги Жюпіле

Джерело - Чемпіон.
Вестерло та Генк не визначили сильнішого в матчі 30 туру бельгійської Ліги Жюпіле.
Зустріч завершилася з рахунком 1:1.
Український півзахисник Вестерло Сергій Сидорчук вийшов у стартовому складі та провів на полі увесь матч, заробивши жовту картку.
Захисник Генка Едуард Соболь провів поєдинок на лаві для запасних.
Чемпіонат Бельгії - Ліга Жюпіле
30 тур, 17 березня
Вестерло - Генк 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 79 Тагір, 1:1 - 86 Хейнен
Раніше Сидорчук пояснив, чому втратив місце в основі команди.