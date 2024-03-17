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Вестерло із Сидорчуком зіграв унічию з Генком Соболя в 30 турі Ліги Жюпіле

Сьогодні 22:27 124 0
Вестерло із Сидорчуком зіграв унічию з Генком Соболя в 30 турі Ліги Жюпіле
#Вестерло, #Генк, #Сергій Сидорчук

Джерело - Чемпіон.

Вестерло та Генк не визначили сильнішого в матчі 30 туру бельгійської Ліги Жюпіле.

Зустріч завершилася з рахунком 1:1.

Український півзахисник Вестерло Сергій Сидорчук вийшов у стартовому складі та провів на полі увесь матч, заробивши жовту картку.

Захисник Генка Едуард Соболь провів поєдинок на лаві для запасних.

Чемпіонат Бельгії - Ліга Жюпіле
30 тур, 17 березня

Вестерло - Генк 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 79 Тагір, 1:1 - 86 Хейнен

Раніше Сидорчук пояснив, чому втратив місце в основі команди.

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