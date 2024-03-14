Сидорчук пояснив, чому втратив місце в основі Вестерло

Джерело - YouTube-канал ТаТоТаке.
Опорний півзахисник збірної України та бельгійського Вестерло Сергій Сидорчук втратив місце в основному складі своєї команди через втому.
Про це гравець розповів під час ефіру на YouTube-каналі "ТаТоТаке".
"Одна з причин – результати команди, не могли виграти кілька матчів. Інша причина – моя не зовсім впевнена гра, не така, яку від мене чекають. І третє – я не дуже "свіжий", скажімо так. Тренер спитав, чому так. Я йому відповів чесно: вперше у мене так за 14 років, що взимку майже не було вихідних.
Ми рано з Динамо розпочали сезон, потім не було відпустки і потім Бельгія. У мене тут була взимку пауза шість днів, мені дали програму, а там чотири дні бігової роботи. Я почувався добре, почав взимку непогано, але потім почала накочуватися втома хвиля за хвилею", - сказав Сергій.
У поточному сезоні футболіст зіграв 22 матчі в чемпіонаті Бельгії, забив 1 м'яч і відзначився 1 результативною передачею.
Нагадаємо, Сидорчук перейшов до Вестерло на початку вересня після 12 сезонів у київському Динамо. Угоду з українцем було укладено до літа 2026 року.
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