Головне
Гол Забарного допоміг Борнмуту зробити неймовірний камбек у грі з Лутоном
Вчора 23:29 13743
Інтер Маямі з Кривцовим обіграв Нашвілл у 1/8 Кубку чемпіонів КОНКАКАФ
Сьогодні 08:57 326
Бенфіка Труніба зіграє з Рейнджерс, Рома - з Брайтоном: розклад матчів Ліги Європи
Сьогодні 07:16 395
Визначились усі учасники чвертьфіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 02:06 8675
Атлетико у серії пенальті здолав Інтер в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:43 644
Боруссія переграла ПСВ в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:56 397
Сосновський: Сильної команди в нас немає, лише окремі боксери
Вчора 20:17 571
Збірна України проведе контрольний матч з Польщею
Вчора 18:56 3602
Мудрик закриває рота скептикам, Циганков дарує надію збірній: як там наші зіграли
Вчора 17:39 922
Букмекери назвали фаворитку матчу Костюк проти росіянки Потапової у чвертьфіналі Індіан Веллса
Вчора 17:15 1490
Прямі трансляції

Сидорчук пояснив, чому втратив місце в основі Вестерло

Сьогодні 12:11 77 0
Сидорчук пояснив, чому втратив місце в основі Вестерло
ФК Вестерло
#Сергій Сидорчук

Джерело - YouTube-канал ТаТоТаке.

Опорний півзахисник збірної України та бельгійського Вестерло Сергій Сидорчук втратив місце в основному складі своєї команди через втому.

Про це гравець розповів під час ефіру на YouTube-каналі "ТаТоТаке".

"Одна з причин – результати команди, не могли виграти кілька матчів. Інша причина – моя не зовсім впевнена гра, не така, яку від мене чекають. І третє – я не дуже "свіжий", скажімо так. Тренер спитав, чому так. Я йому відповів чесно: вперше у мене так за 14 років, що взимку майже не було вихідних.

Ми рано з Динамо розпочали сезон, потім не було відпустки і потім Бельгія. У мене тут була взимку пауза шість днів, мені дали програму, а там чотири дні бігової роботи. Я почувався добре, почав взимку непогано, але потім почала накочуватися втома хвиля за хвилею", - сказав Сергій.

У поточному сезоні футболіст зіграв 22 матчі в чемпіонаті Бельгії, забив 1 м'яч і відзначився 1 результативною передачею.

Нагадаємо, Сидорчук перейшов до Вестерло на початку вересня після 12 сезонів у київському Динамо. Угоду з українцем було укладено до літа 2026 року.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 20452
Збірна України поступилася Естонії у відборі ЧС-2025 Збірна України поступилася Естонії у відборі ЧС-2025 5671 1
Визначились усі учасники чвертьфіналу Ліги чемпіонів Визначились усі учасники чвертьфіналу Ліги чемпіонів 8675
Збирала гроші для окупантів: в Україні судитимуть чемпіонку світу з сумо Збирала гроші для окупантів: в Україні судитимуть чемпіонку світу з сумо 24759
Я волію, щоб вони не приїжджали: мер Парижа - про участь росіян в Олімпіаді-2024 Я волію, щоб вони не приїжджали: мер Парижа - про участь росіян в Олімпіаді-2024 13042 1
Гол Забарного допоміг Борнмуту зробити неймовірний камбек у грі з Лутоном Гол Забарного допоміг Борнмуту зробити неймовірний камбек у грі з Лутоном 13743
Рекомендуємо
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 357801
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 319462
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 135852 1
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 69500
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 337254 9
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 39307