Мічел: Безгольова серія Довбика – не проблема

Головний тренер Жирони Мічел Санчес прокоментував безгольову серію Артема Довбика, який не відзначався результативними діями протягом восьми матчів.

Про це повідомляє Marca.

"Безгольова серія Довбика – не проблема. Команда втрачає шанси в атаці та захисті, оскільки ми граємо разом. Ми провели хорошу гру і змусили "Гетафе" грати на своїй половині більше, ніж інші суперники. Ми могли забити гол, і ми б говорили про інше", - сказав наставник.