Головне
Українська тенісистка грає турніри в парі з росіянкою
Вчора 21:53 54903 27
Збірна України з камбеком здолала США в чвертьфіналі Кубку світу
Сьогодні 13:35 302
Джойс технічним нокаутом переміг Алі
Сьогодні 11:30 323
Сахарук завоювала ліцензію на Олімпійські ігри у спортивній ходьбі
Сьогодні 08:50 209
Алькарас здобув видовищну вольову перемогу над Сіннером у півфіналі Індіан-Веллса
Сьогодні 04:44 790
Реал із Луніним переграв Осасуну, Жирона з Довбиком поступилася Хетафе: результати матчів Ла Ліги
Сьогодні 00:03 1338
Бо виграв перс'ют у Кенморі та перевершив рекорд Фуркада за кількістю перемог у кар'єрі
Вчора 23:51 12969 2
Інтер Маямі з Кривцовим розібрався з Ді Сі Юнайтед у регулярному чемпіонаті МЛС
Вчора 23:04 425
Макрон: Ми попросимо Росію зупинити вогонь під час Олімпійських ігор
Вчора 22:46 524
Брентфорд з Ярмолюком поступився Бернлі, Тоттенгем зазнав поразки від Фулгема: результати матчів АПЛ
Вчора 21:47 642
Прямі трансляції

Мічел: Безгольова серія Довбика – не проблема

Сьогодні 14:39 59 0
Мічел: Безгольова серія Довбика – не проблема
Getty Images
#Жирона, #Артем Довбик, #Мічел Санчес

Джерело - Marca.

Головний тренер Жирони Мічел Санчес прокоментував безгольову серію Артема Довбика, який не відзначався результативними діями протягом восьми матчів.

Про це повідомляє Marca.

"Безгольова серія Довбика – не проблема. Команда втрачає шанси в атаці та захисті, оскільки ми граємо разом. Ми провели хорошу гру і змусили "Гетафе" грати на своїй половині більше, ніж інші суперники. Ми могли забити гол, і ми б говорили про інше", - сказав наставник.

Нагадаємо, у межах 29 туру Ла Ліги каталонський клуб програв Хетафе. Довбик став найгіршим гравцем команди.

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська тенісистка грає турніри в парі з росіянкою Українська тенісистка грає турніри в парі з росіянкою 54903 27
Реал із Луніним переграв Осасуну, Жирона з Довбиком поступилася Хетафе: результати матчів Ла Ліги Реал із Луніним переграв Осасуну, Жирона з Довбиком поступилася Хетафе: результати матчів Ла Ліги 1338
Костюк заробила шестизначну суму за виступ на турнірі в Індіан-Веллсі Костюк заробила шестизначну суму за виступ на турнірі в Індіан-Веллсі 1609
25 років тому Динамо перемогло Реал і пробилося у півфінал Ліги чемпіонів 25 років тому Динамо перемогло Реал і пробилося у півфінал Ліги чемпіонів 8042
Кривбас вирвав перемогу над Колосом на останніх секундах матчу УПЛ Кривбас вирвав перемогу над Колосом на останніх секундах матчу УПЛ 6158
Бо виграв перс'ют у Кенморі та перевершив рекорд Фуркада за кількістю перемог у кар'єрі Бо виграв перс'ют у Кенморі та перевершив рекорд Фуркада за кількістю перемог у кар'єрі 12969 2
Рекомендуємо
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 14868
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 28745
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 6112 2
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 45361
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 337492 9
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 64708