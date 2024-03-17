Джерело - Чемпіон.

Жирона мінімально поступилася Хетафе в межах 29 туру іспанської Ла Ліги.

Артем Довбик провів увесь матч на полі. Зазначимо, що безрезультативна серія українця триває вже 8 поєдинків. У нинішньому сезоні Артем провів 27 матчів у Ла Лізі, забив 14 голів та віддав 5 асистів.

Чемпіонат Іспанії - Ла Ліга

29 тур, 16 березня

Хетафе - Жирона 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 33 Сантьяго

Нагадаємо, Віктор Циганков пропустив матч каталонського клубу через ушкодження. Натомість українець прибув у табір збірної України.

Напередодні Реал Сосьєдад переміг Кадіс завдяки голам Меріно та Захаряна.