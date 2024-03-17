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Довбик став найгіршим гравцем матчу Хетафе - Жирона

Сьогодні 00:59 59 0
Довбик став найгіршим гравцем матчу Хетафе - Жирона
Фото: Getty Images
#Жирона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Хетафе, #Віктор Циганков, #Артем Довбик

Джерело - Чемпіон.

Нападник Жирони Артем Довбик провів невдалий матч у 29 турі іспанської Ла Ліги проти Хетафе.

Українець отримав найнижчу оцінку в поєдинку за версією аналітичного порталу Sofa Score.

Довбик наніс 3 удари в площину воріт, 3 удари повз ворота, мав 3 втрачені явні гольові нагоди, 4 точних паси з 6 (67%), 5 втрат володіння та 2 фоли. Гру Артема оцінили в 6.1 бал.

Зазначимо, що безрезультативна серія Довбика триває вже 8 поєдинків. У нинішньому сезоні Артем провів 27 матчів у Ла Лізі, забив 14 голів та віддав 5 асистів.

Нагадаємо, Віктор Циганков пропустив матч каталонського клубу через ушкодження. Натомість українець відправився у табір збірної України.

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