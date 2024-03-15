Джерело - Чемпіон.

Вінгер Ліверпуля Мохаммед Салах зможе зіграти проти Манчестер Юнайтед у матчі 1/4 фіналу Кубку Англії.

Про це заявив головний тренер мерсисайдців Юрген Клопп.

"Мо Салах точно готовий до гри проти Манчестер Юнайтед. Ібу Конате сьогодні не тренувався, це буде важка боротьба, яку ми, ймовірно, програємо. Гравенберх сьогодні знову тренувався, тож повинен бути готовий", - розповів Клопп.

🔴 Klopp: "Mo Salah is definitely ready for the game against Man United".



"Ibou Konaté didn't train today, will be a tight race which we will probably lose".



"Gravenberch trained again today so should be ready". pic.twitter.com/jalJVhgS4J — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 15, 2024

Раніше повідомлялося, що Салах відновився після травми. Цього сезону єгиптянин забив 19 голів та зробив 9 асистів у 28 матчах.

Нагадаємо, Ліверпуль дізнався суперника в 1/4 фіналу Ліги Європи.