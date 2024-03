Вінгер Ліверпуля Мохаммед Салах зможе зіграти проти Манчестер Юнайтед у матчі 1/4 фіналу Кубку Англії.

Про це заявив головний тренер мерсисайдців Юрген Клопп.

🔴 Klopp: "Mo Salah is definitely ready for the game against Man United".



"Ibou Konaté didn't train today, will be a tight race which we will probably lose".



"Gravenberch trained again today so should be ready". pic.twitter.com/jalJVhgS4J