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Клопп розповів, коли Салах повернеться на поле

Сьогодні 22:08 67 0
Клопп розповів, коли Салах повернеться на поле
#Кубок Англії, #Ліверпуль, #Манчестер Юнайтед, #Мохаммед Салах

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Ліверпуля Мохаммед Салах зможе зіграти проти Манчестер Юнайтед у матчі 1/4 фіналу Кубку Англії.

Про це заявив головний тренер мерсисайдців Юрген Клопп.

"Мо Салах точно готовий до гри проти Манчестер Юнайтед. Ібу Конате сьогодні не тренувався, це буде важка боротьба, яку ми, ймовірно, програємо. Гравенберх сьогодні знову тренувався, тож повинен бути готовий", - розповів Клопп.

Раніше повідомлялося, що Салах відновився після травми. Цього сезону єгиптянин забив 19 голів та зробив 9 асистів у 28 матчах.

Нагадаємо, Ліверпуль дізнався суперника в 1/4 фіналу Ліги Європи.

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