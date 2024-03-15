Джерело - Чемпіон.

У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/4 фіналу та 1/2 фіналу Ліги Європи УЄФА сезону-2023/24.

Португальська Бенфіка, за яку виступає українець Анатолій Трубін, зіграє з французьким Марселем, що в раунді плей-оф пройшов донецький Шахтар. Нагадаємо, воротар збірної України також є вихованцем академії "гірників". Перший матч "орли" проведуть на власному полі.

Пари 1/4 фіналу

Мілан (Італія) - Рома (Італія) Ліверпуль (Англія) - Аталанта (Італія) Баєр (Німеччина) - Вест Гем (Англія) Бенфіка (Португалія) - Марсель (Франція)

Перші матчі відбудуться 11 квітня, а матчі-відповіді заплановані на 18 квітня.

Півфінали

Бенфіка - Марсель/Ліверпуль - Аталанта Мілан - Рома/Баєр - Вест Гем

Півфінали пройдуть 2 травня та 9 травня.

Фінал Ліги Європи УЄФА-2023/24 відбудеться 22 травня в Дубліні, Ірландія (стадіон Авіва).

Слід додати, що напередодні відбулось жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.