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Трубін проти кривдників Шахтаря та італійське дербі: визначились чвертьфінальні пари Ліги Європи

Сьогодні 14:17 201 0
Трубін проти кривдників Шахтаря та італійське дербі: визначились чвертьфінальні пари Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/4 фіналу та 1/2 фіналу Ліги Європи УЄФА сезону-2023/24.

Португальська Бенфіка, за яку виступає українець Анатолій Трубін, зіграє з французьким Марселем, що в раунді плей-оф пройшов донецький Шахтар. Нагадаємо, воротар збірної України також є вихованцем академії "гірників". Перший матч "орли" проведуть на власному полі. 

Пари 1/4 фіналу

  1. Мілан (Італія) - Рома (Італія)
  2. Ліверпуль (Англія) - Аталанта (Італія)
  3. Баєр (Німеччина) - Вест Гем (Англія)
  4. Бенфіка (Португалія) - Марсель (Франція)

Перші матчі відбудуться 11 квітня, а матчі-відповіді заплановані на 18 квітня.

Півфінали

  1. Бенфіка - Марсель/Ліверпуль - Аталанта
  2. Мілан - Рома/Баєр - Вест Гем

Півфінали пройдуть 2 травня та 9 травня. 

Фінал Ліги Європи УЄФА-2023/24 відбудеться 22 травня в Дубліні, Ірландія (стадіон Авіва).

Слід додати, що напередодні відбулось жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

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