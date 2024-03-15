Джерело - Чемпіон.
У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/4 фіналу та 1/2 фіналу Ліги Європи УЄФА сезону-2023/24.
Португальська Бенфіка, за яку виступає українець Анатолій Трубін, зіграє з французьким Марселем, що в раунді плей-оф пройшов донецький Шахтар. Нагадаємо, воротар збірної України також є вихованцем академії "гірників". Перший матч "орли" проведуть на власному полі.
Пари 1/4 фіналу
- Мілан (Італія) - Рома (Італія)
- Ліверпуль (Англія) - Аталанта (Італія)
- Баєр (Німеччина) - Вест Гем (Англія)
- Бенфіка (Португалія) - Марсель (Франція)
Перші матчі відбудуться 11 квітня, а матчі-відповіді заплановані на 18 квітня.
Півфінали
- Бенфіка - Марсель/Ліверпуль - Аталанта
- Мілан - Рома/Баєр - Вест Гем
Півфінали пройдуть 2 травня та 9 травня.
Фінал Ліги Європи УЄФА-2023/24 відбудеться 22 травня в Дубліні, Ірландія (стадіон Авіва).
Слід додати, що напередодні відбулось жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.