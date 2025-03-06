Воротар та три польові гравці: визначилися претенденти на нагороду гравець тижня Ліги чемпіонів
Гаррі Кейн
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Визначився список претендентів на звання найкращого гравця перших матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. До нього увійшли Аліссон, Гаррі Кейн, Родріго та Мартін Едегор.
Про це повідомила пресслужба ЛЧ.
Аліссон став справжнім героєм для Ліверпуля, відбивши всі 9 ударів у площину воріт під час поєдинку з ПСЖ, який завершився мінімальною перемогою мерсисайдців.
Форвард Баварії Гаррі Кейн відзначився дублем у матчі проти Баєра.
Бразилець Родріго був найкращим гравцем Реала в переможному матчі з Атлетіко, а Едегор запалював у місті Ейндховен, де Арсенал "знищив" ПСВ.
З усіма результатами 1/8 фіналу ЛЧ за 5 березня можна ознайомитися ТУТ.