Воротар та три польові гравці: визначилися претенденти на нагороду гравець тижня Ліги чемпіонів

Визначився список претендентів на звання найкращого гравця перших матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. До нього увійшли Аліссон, Гаррі Кейн, Родріго та Мартін Едегор.

Про це повідомила пресслужба ЛЧ.

Аліссон став справжнім героєм для Ліверпуля, відбивши всі 9 ударів у площину воріт під час поєдинку з ПСЖ, який завершився мінімальною перемогою мерсисайдців.

Форвард Баварії Гаррі Кейн відзначився дублем у матчі проти Баєра.

Бразилець Родріго був найкращим гравцем Реала в переможному матчі з Атлетіко, а Едегор запалював у місті Ейндховен, де Арсенал "знищив" ПСВ.

Some outstanding performances! 🌟



Who gets your vote? 👇#UCLPOTW | @PlayStationEU — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 5, 2025

З усіма результатами 1/8 фіналу ЛЧ за 5 березня можна ознайомитися ТУТ.