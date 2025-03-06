Це було неймовірно: колишній суперник Усика про бій Бівол – Бетербієв

Колишній чемпіон світу в крузервейті Тоні Белью вважає, що Дмитро Бівол (24-1, 12 КО) та Артур Бетербієв (21-1, 20 КО) провели чудовий бій.

Про це він сказав у коментарі для CBeats.

Це було неймовірно. Через що пройшли ці два бійці. Так, перед цим я ставив на Дмитра Бівола, я думав, що він переможе.

Справа у тактичному інтелекті Дмитра. Ми всі маємо відмінний боксерський IQ на цьому рівні, на рівні чемпіонів світу, і більшість з нас може адаптуватися і пристосовуватися. Але подивіться, що робив Бівол. Він ловив праву руку Бетербієва передньою лівою рукою і контратакував правою. Він планував це, це було чудово. Це неймовірно", - сказав Беллью.