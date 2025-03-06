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Це було неймовірно: колишній суперник Усика про бій Бівол – Бетербієв

Руслан Травкін — 6 березня 2025, 04:20
Це було неймовірно: колишній суперник Усика про бій Бівол – Бетербієв
Getty images

Колишній чемпіон світу в крузервейті Тоні Белью вважає, що Дмитро Бівол (24-1, 12 КО) та Артур Бетербієв (21-1, 20 КО) провели чудовий бій.

Про це він сказав у коментарі для CBeats.

Це було неймовірно. Через що пройшли ці два бійці. Так, перед цим я ставив на Дмитра Бівола, я думав, що він переможе.

Справа у тактичному інтелекті Дмитра. Ми всі маємо відмінний боксерський IQ на цьому рівні, на рівні чемпіонів світу, і більшість з нас може адаптуватися і пристосовуватися. Але подивіться, що робив Бівол. Він ловив праву руку Бетербієва передньою лівою рукою і контратакував правою. Він планував це, це було чудово. Це неймовірно", - сказав Беллью.

Нагадаємо, Бівол здолав росіянина Артура Бетербієва, який виступає під прапором Канади, роздільним рішенням суддів (114:114, 116:112, 115:113).

Тоні Белью Артур Бетербієв Дмитро Бівол

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