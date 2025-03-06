Робили грубі помилки: Алонсо висловився про поразку від Баварії

Наставник Баєра Хабі Алонсо прокоментував поразку від Баварії (0:3) у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2024/25. Він відзначив, що його гравці допустили кілька грубих помилок.

Його слова цитує пресслужба УЄФА.

"Сьогодні багато склалося не на нашу користь, але це лише наша вина. Ми погано контролювали ситуацію і припускалися грубих помилок. Звісно, ​​це дуже дратує. Потрібен час, щоб осмислити цю гру. Але нічого ще не закінчено. У футболі відбувалися найшаленіші речі, і ми боротимемося, щоб наступного тижня щось сталося", – сказав Алонсо.

Нагадаємо, на Чемпіоні є огляд матчу Баварія – Баєр. З усіма результатами 1/8 фіналу ЛЧ за 5 березня можна ознайомитися ТУТ.