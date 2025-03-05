Від невдахи Барселони до найкращого бомбардира топліг: тисяча облич Усмана Дембеле

Найрезультативнішим гравцем зими в європейських топлігах виявився вінгер ПСЖ, чия реалізація була предметом насмішок ще зовсім нещодавно.

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Усман Дембеле забив 21 гол в останніх 17 матчах за ПСЖ в усіх турнірах.

Салах, Кейн, Левандовський, Ретегі – у 2025 році відстали всі.

Це почалося 15 грудня з Ліоном, і далі його вже було не спинити – Монако, Монако, Сент-Етьєн, Ман Сіті, Реймс, Штутгарт, Брест, Монако, Брест, Ліон, Бріошін, Лілль.

Багатьом з них Усман забивав по 2-3 рази, ставши першим в історії ПСЖ, хто оформив два поспіль хет-трики.

"Ми є свідками феномену, – пише Le Parisien. – Дембеле бере участь у боротьбі за Золотий м’яч. Він такий же важливий, як Кіліан Мбаппе чи Роберт Левандовський і, безсумнівно, впливовіший, ніж Ерлінг Голанд".

Для кожного, хто бачив шість сезонів Дембеле у Барселоні, ці слова здадуться анекдотом.

Ще восени Усман мав звичний 1 гол в 11 матчах і сварку з Луїсом Енріке, через яку не потрапив до заявки на Арсенал. Вкотре в кар'єрі його майбутнє висіло на волосині.

"Не взяти його було моїм найкращим рішенням. Рішенням року. Все інше Дембеле зробив сам", – хвалиться зараз Лучо.

L'Equipe же нагадує, що востаннє у Лізі 1 в зрілому віці такий стрімкий злет результативності демонстрував ще Юрій Джоркаефф у 1994-му.

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Дембеле, авжеж, не Джоркаефф.

Швидше, він Бензема. В останньому сезоні з Роналду Карім забив за Реал у Ла Лізі 5 голів, але як тільки Кріш пішов – 21.

Дембеле отримав ту саму вигоду від відходу із ПСЖ Кіліана Мбаппе.

Всі удари Усмана Дембеле в сезоні-2024/25, nytimes.com

Минулого сезону, поки Мбаппе грав центрфорварда, Дембеле забив 3 голи у 26 турах, старанно виконуючи роль інвертованого вінгера на правому фланзі. Він був дійсно корисним – найкращим у ПСЖ за очікуваними асистами, передачами до штрафного, вдалими обведеннями, рухом м'яч вперед через пас та дриблінг.

Щонайменше двічі – проти Реала Сосьєдад та Марселя – Луїс Енріке ставив Усмана в позицію десятки, і це теж працювало:

"Моя концепція – змусити найкращих гравців частіше торкатися до м'яча. Усман – один з таких".

Ну, але далі Мбаппе пішов – і в ПСЖ утворилася дірка, яку Коло Муані та Гонсалу Рамуш не могли заповнити ніяк.

Що робити?

Енріке спробував Дембеле головно від безвиході. Те, що сталося потім, здивувало і його самого, але Лучо пихатий і ніколи того не визнає.

Справа не лише в голах. Усман наразі лідер ПСЖ за ударами по воротах (7), дотиками до м'яча в чужому штрафному (9). Він став відкриватися гостріше і команда обслуговує кожен п'ятий його ривок – це вдвічі частіше, ніж було рік тому.

У Дембеле найвища залученість до атак. На нього грає весь ПСЖ, nytimes.com

"Ну, і про партнерів давайте не забувати, – резонно нагадує тренер. – Усі виконують гарну роботу. Усману вже асистували 9 різних виконавців".

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Ще одна метаморфоза Дембеле – він тепер як Левандовський.

"Кулес", певно, вухам не вірять, та Усман почав дбати про своє здоров'я, тренуватися додатково, сів на дієту. У Парижі з ним працюють найняті фізіотерапевт Жан-Батіст Дюо та колишній спринтер Салах Гайді. За словами останнього, вони "оптимізують продуктивність клієнта".

"Він багато тренується в тренажерному залі, – каже джерело в ПСЖ. – У нього є свій штат. Він зрілий. Він багато чому навчився від партнерів у Барселоні".

Колись у Каталонії Дембеле зіграв лише в 127 із 228 матчів, провівши два роки в лазареті. Пристрасть до комп'ютерних ігор та шкідливої їжі зробила його гравцем, якого найчастіше штрафували на Камп Ноу у 21-му столітті.

Зараз усе це вже історія.

Усман тут схожий на Рібері – одружився за мусульманським обрядом, і релігія дисциплінувала його життя.

Тепер в Дембеле донька, він проводить багато часу з нею.

Знайомі кажуть, що Усман одержимий лише футболом і дивиться навіть Чемпіоншип, де вболіває за Сандерленд через власника клубу Кіріла Луї-Дрейфуса, з яким товаришує.

Коли ж виходить на поле, то й тут Дембеле дедалі частіше нагадує Левандовського. 78% голів він забив ударами в один дотик. Середній xG його удару виріс із 0,1 до 0,26 лише за пів року – тобто, тепер він б'є лише з дійсно вигідних позицій.

Усман рідше стріляє навмання – 16 із 17 останніх його заблокованих спроб припадають на часи, коли він ще був правим вінгером.

Також L'Equipe відзначає, що Дембеле прибрав з гри удари лівою в дальній кут, які йому жодного разу не вдалися минулого сезону, і загалом став частіше використовувати праву ногу, якою пробиває точніше. Усман – амбідекстер, у нього є привілей обирати.

⚠️ | QUICK STAT



No player has now scored more goals across Europe's top 5 leagues in 2025 than Ousmane Dembélé (10).



Last year, he only scored his 10th and final Ligue 1 goal of 2024 on 18 December! 🤯 pic.twitter.com/NvNOWLkYpv — Sofascore Football (@SofascoreINT) March 1, 2025

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В найкращих традиціях Роналду Усман бурчав під ніс після 3:0 із Брестом, де забив два м'ячі.

"Він вважає, що мав забити чотири, у нього були гарні моменти. Це неймовірно – мати його в такій формі", – зізнавався Вітінья.

Португалець, мабуть, і не в курсі, що колись Дембеле був як Мбаппе – за рік до появи самого Кіліана.

У сезоні-2015/16 його дебют лише у 16 років шокував Лігу 1. Дембеле знущався над захисниками, фінтив у будь-яку сторону; став наймолодшим у Франції, хто коли-небудь забивав 10 голів у сезоні.

У той час ніхто не сумнівався, що у 2025-му він відзначатиметься кожні 70 хвилин, еге ж.

Це вже згодом він – майже як пограбований братом Погба – став жертвою поганого оточення.

Ousmane Dembélé à ses débuts avec Rennes 🌪️✨pic.twitter.com/nVCuF3xv8j — BeFootball (@_BeFootball) April 4, 2024

Його ж бо виховувала вулиця. Усман майже не знав батька, а матір працювала на двох роботах, забезпечуючи п'ятьох дітей.

Усі дружбани з під'їздів Евре прибігли до нього негайно, як на горизонті з'явилися великі гроші. Один з них, Баду Самбаге, взявся вести його справи, хоча не мав ліцензії, і це призвело до хаосу і подальших судів, адже Ренн його не визнавав. Казали, що Боруссія взагалі хотіла відмовитися від Дембеле, дізнавшись про його особисте, але включився Франсуа Піно – власник Ренна і Puma, важливого спонсора "Джмелів".

Так-от проблемний хлопець, що ховався у Сенегалі під час передсезонки, потрапив у великий світ, до якого зовсім не був готовим.

А ще за рік Дембеле – ну точно як Марадона у 1982-му – став найдорожчим придбанням Барселони, і ті гроші його мало не розчавили.

Дієго свого часу збився на вечірки й наркотики, а Усман впав у депресію, не виходив з дому, до світанку грав у плейстейшн разом із друзями, які прибули з того-таки Евре. Заговорити й вписатися в команду з Мессі, Бускетсом, Грізманном він не вмів, а тим часом преса "наздоганяла" за виплачені 135 млн. Дійшло до того, що The Sun видала статтю із 18 зображеннями порноклубу, де Усман ніколи не був, але просто "жив неподалік".

😬 Ousmane Dembele has only started 58 of a possible 172 league matches for Barcelona since joining from Borussia Dortmund in a £135.5m deal in 2017 pic.twitter.com/JWnqtCnRgB — WhoScored.com (@WhoScored) January 20, 2022

Соціальний експеримент провалився – дитина з нетрів без освіти й виховання не впоралася з елітним рівнем. Здавалося, їй не вибратися з-під уламків власної кар'єри – точно, як Деле Аллі.

Дембеле тоді дуже допомогли Хаві та Обамеянг – лише в останні пів року на Камп Ноу він із радістю виходив на поле.

Ну, а далі Барсі стали потрібні гроші, і ПСЖ забрав його за 50 млн. Надворі було літо 2023-го.

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"Я не здивований. Я його фанат і, дивлячись на його поточну форму, думаю, йому не варто встановлювати собі обмежень. Він має просто продовжувати і завершить рік з великою кількістю перемог", – каже з Мадрида Мбаппе.

Вони добре знайомі, відколи одному було 14, а іншому – 13.

У Кіліана вийшло краще не в останню чергу завдяки контролю від батька-тренера й матері – професійної гандболістки.

В Усмана ж склалося так, що він розкриває потенціал дуже пізно. Таке теж трапляється. Салах вийшов на інший рівень у 25, а про Мармуша у 24 знали хіба гіки.

"Зараз я в правильній позиції, я в ролі дев'ятого номера і сконцентрований на тому, щоб забивати голи. У Барселоні я був прив'язаний до флангу, а тут Луїс Енріке дає мені багато свободи", – тішиться несподіваний герой.

У січні Ліга 1 визнала його найкращим гравцем місяця, та й у лютому, ймовірно, тріумф продовжиться. Золота бутса – ще один орієнтир, Салах втік геть недалеко. Людовік Жюлі та Жульєн Стефан говорять про Золотий м'яч – передчасно, та все ж.

Нове лице Дембеле – міні-Мессі, що бореться за визнання й статуетки.

І ось тепер – Ліверпуль, з яким у нього свої рахунки.

У 2019-му якраз у матчі з червоними Усман припустився найгіршого промаху в житті, змарнувавши пас в контратаці від Лео. На табло світилися 3:0, і ніби не критично, але за два тижні на "Енфілді" 4:0 від Ліверпуля змусили пригадати удар Дембеле ще багато разів.

Чи зможе він виправитися за той ляп? Чи доведе свою "дорослість"?

Аби заткнути скептиків остаточно, Усману слід зробити це вже сьогодні.



Тим паче, вперше за всю катарську еру ПСЖ нарешті зібрав не натовп індивідуалістів, а команду-зірку. Дуе, Барколя, Вітінья, Фабіан Руїс йому в усьому допоможуть.