Реал перший клуб в історії, якому вдалося досягти гросмейстерської кількості перемог у Лізі чемпіонів

У матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2024/25 відбулося мадридське дербі: Реал на "Сантьяго Бернабеу" приймав Атлетико.

Гра завершилася з рахунком 2:1 на користь господарів, що, як повідомляє Opta, дозволило "вершковим" стати першим клубом в історії, який досяг позначки у 300 перемог у ЛЧ (раніше Кубок Європейських чемпіонів).

Загалом іспанський гранд відіграв 498 матчів. 85 із них завершилися в нічию, 113 – поразкою.

Найближчим переслідувачем мадридців є Баварія. Мюнхенський клуб здобув 237 перемог у у 398 матчах.

300 - Excluding qualifiers, Real Madrid have achieved their 300th European Cup/Champions League victory (G498 D85 L113), at least 63 more than any other team in the history of the competition (Bayern Munich, 237 wins in 398 matches). Celebration. pic.twitter.com/33teuzx8WM — OptaJose (@OptaJose) March 4, 2025

Нагадаємо, з усіма результатами матчів 1/8 фіналу ЛЧ за 4 березня можна ознайомитися ТУТ.