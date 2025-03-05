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Реал перший клуб в історії, якому вдалося досягти гросмейстерської кількості перемог у Лізі чемпіонів

Руслан Травкін — 5 березня 2025, 06:27
Реал перший клуб в історії, якому вдалося досягти гросмейстерської кількості перемог у Лізі чемпіонів
https://x.com/realmadrid

У матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2024/25 відбулося мадридське дербі: Реал на "Сантьяго Бернабеу" приймав Атлетико.

Гра завершилася з рахунком 2:1 на користь господарів, що, як повідомляє Opta, дозволило "вершковим" стати першим клубом в історії, який досяг позначки у 300 перемог у ЛЧ (раніше Кубок Європейських чемпіонів).

Загалом іспанський гранд відіграв 498 матчів. 85 із них завершилися в нічию, 113 – поразкою.

Найближчим переслідувачем мадридців є Баварія. Мюнхенський клуб здобув 237 перемог у у 398 матчах.

Нагадаємо, з усіма результатами матчів 1/8 фіналу ЛЧ за 4 березня можна ознайомитися ТУТ.

Баварія Ліга чемпіонів Реал Мадрид Ліга чемпіонів-2024/25

Реал Мадрид

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