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На наступному тижні плануємо повторити це: Компані висловився про тріумф над Баєром

Руслан Травкін — 6 березня 2025, 03:57
На наступному тижні плануємо повторити це: Компані висловився про тріумф над Баєром
Венсан Компані
https://x.com/FCBayern

Головний тренер Баварії Венсан Компані висловився про розгромну перемогу (3:0) своїх підопічних над Баєром у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Його слова наводить пресслужба УЄФА.

"Це лише перша половина. Ми повністю зосереджені на грі у відповідь.

Ми провели найважливіший матч сезону до цього моменту, але сподіваємося, що будуть ще важливіші. Ми зберігаємо спокій, як завжди, і ми показали, що завжди готові.

Ми багато зробили правильно – інакше таку команду не обіграти. Нам потрібно повторити наступного тижня те, що нам сьогодні вдалося. Нині не час для похвали. Звичайно, хлопці можуть порадіти, але ми переключимо увагу на гру з Бохумом, а потім на матч у вівторок", – сказав головний тренер Баварії.

Нагадаємо, на Чемпіоні є огляд матчу Баварія – Баєр. З усіма результатами 1/8 фіналу ЛЧ за 5 березня можна ознайомитися ТУТ.

Баварія Баєр Венсан Компані Ліга чемпіонів-2024/25

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