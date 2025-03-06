На наступному тижні плануємо повторити це: Компані висловився про тріумф над Баєром

Головний тренер Баварії Венсан Компані висловився про розгромну перемогу (3:0) своїх підопічних над Баєром у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Його слова наводить пресслужба УЄФА.

"Це лише перша половина. Ми повністю зосереджені на грі у відповідь.

Ми провели найважливіший матч сезону до цього моменту, але сподіваємося, що будуть ще важливіші. Ми зберігаємо спокій, як завжди, і ми показали, що завжди готові.



Ми багато зробили правильно – інакше таку команду не обіграти. Нам потрібно повторити наступного тижня те, що нам сьогодні вдалося. Нині не час для похвали. Звичайно, хлопці можуть порадіти, але ми переключимо увагу на гру з Бохумом, а потім на матч у вівторок", – сказав головний тренер Баварії.