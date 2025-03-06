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Дубль Кейна в огляді матчу Ліги чемпіонів Баварія – Баєр

Руслан Травкін — 6 березня 2025, 03:05
Дубль Кейна в огляді матчу Ліги чемпіонів Баварія – Баєр
x.com/FCBayernEN

У матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2024/25 Баварія розгромила леверкузенський Баєр.

Гра завершилася з рахунком 3:0 на користь мюнхенців.

Огляд матчу:

Футбол – Ліга чемпіонів-2024/25
1/8 фіналу, 5 березня

Баварія – Баєр 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – Кейн 9, 2:0 – Мусіала 54, 3:0 – Кейн 75 (пен)

Колектив Венсана Компані повністю переграв чинного чемпіона Німеччини.

Гості провели слабку гру, завдавши лише 3 удари. Баварія завдала загалом аж 17 пострілів.

Героєм поєдинку став Харрі Кейн, який оформив дубль. Ще один гол на рахунку Джамала Мусіали.

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Нагадаємо, з усіма результатами 1/8 фіналу ЛЧ за 5 березня можна ознайомитися ТУТ.

Баварія Баєр огляд матчу Ліга чемпіонів-2024/25

Баварія

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