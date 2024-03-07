Лідер Ліверпуля відновився після травми

Вінгер Ліверпуля та збірної Єгипту Мохаммед Салах відновився після травми.

Про це повідомив головний тренер Юрген Клопп.

Футболіст травмувався у січні в поєдинку Кубка африканських націй проти Гани, а згодом отримав рецидив.

"Салах з нами. Він тренувався вже два дні та сповнений енергії. Подивимося. Але добре, що він повернувся. Це дуже позитивно для команди. Як ви можете бачити, і він щасливий", - розповів Клопп.

Наступний матч мерсисайдці зіграють сьогодні, 7 березня, проти Спарти в 1/8 фіналу Ліги Європи. Початок о 19:45 за київським часом.

Раніше повідомлялося про зацікавленість ПСЖ у трансфері Салаха.

Відзначимо, що вінгер має чинний контракт з Ліверпулем до літа 2025 року. Цього сезону він забив 19 голів та зробив 9 асистів у 28 матчах.