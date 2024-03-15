Воротар Реала Тібо Куртуа та захисник команди Едер Мілітао невдовзі зможуть повернутися на поле.

Про це заявив головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті, коментуючи жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

"Ми голодні. Ми в чудовій формі, кращій, ніж будь-коли. Скоро до нас повернуться Тібо Куртуа та Едер Мілітао. Куртуа та Мілітао проти Сіті? Я думаю, що вони можуть бути частиною команди. Але ми не будемо ризикувати. Будемо їх перевіряти", - сказав Анчелотті.