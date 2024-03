Воротар Реала Тібо Куртуа та захисник команди Едер Мілітао невдовзі зможуть повернутися на поле.

Про це заявив головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті, коментуючи жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

⚪️ Ancelotti: "We are hungry. We're in top conditions, better than ever. We're gonna have Thibaut Courtois and Eder Militao available again soon".



"Courtois and Militao vs City? I think they can be part of the squad. But we won’t take any risk. We will test them". pic.twitter.com/cIfHTe8Iyt