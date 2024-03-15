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Анчелотті розповів, чи зіграє Куртуа у чвертьфіналі Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті

Сьогодні 20:26 85 0
Анчелотті розповів, чи зіграє Куртуа у чвертьфіналі Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті
Фото: Getty Images
#Андрій Лунін, #Ліга чемпіонів, #Манчестер Сіті, #Мілітао, #Реал Мадрид, #Карло Анчелотті, #Тібо Куртуа

Джерело - Чемпіон.

Воротар Реала Тібо Куртуа та захисник команди Едер Мілітао невдовзі зможуть повернутися на поле.

Про це заявив головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті, коментуючи жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

"Ми голодні. Ми в чудовій формі, кращій, ніж будь-коли. Скоро до нас повернуться Тібо Куртуа та Едер Мілітао. Куртуа та Мілітао проти Сіті? Я думаю, що вони можуть бути частиною команди. Але ми не будемо ризикувати. Будемо їх перевіряти", - сказав Анчелотті.

Нагадаємо, за результатами жеребкування ЛЧ Реал Мадрид зіграє проти чинного володаря Кубка - Манчестер Сіті. Перша гра - у Мадриді (9-10 квітня).

Відзначимо, що в останніх матчах "вершкових" основним голкіпером став українець Андрій Лунін, який у 22 іграх пропустив 14 голів і дев'ять разів відіграв на нуль. 

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