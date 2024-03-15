Джерело - Чемпіон.
Воротар Реала Тібо Куртуа та захисник команди Едер Мілітао невдовзі зможуть повернутися на поле.
Про це заявив головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті, коментуючи жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.
"Ми голодні. Ми в чудовій формі, кращій, ніж будь-коли. Скоро до нас повернуться Тібо Куртуа та Едер Мілітао. Куртуа та Мілітао проти Сіті? Я думаю, що вони можуть бути частиною команди. Але ми не будемо ризикувати. Будемо їх перевіряти", - сказав Анчелотті.
⚪️ Ancelotti: "We are hungry. We're in top conditions, better than ever. We're gonna have Thibaut Courtois and Eder Militao available again soon".— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 15, 2024
"Courtois and Militao vs City? I think they can be part of the squad. But we won’t take any risk. We will test them". pic.twitter.com/cIfHTe8Iyt
Нагадаємо, за результатами жеребкування ЛЧ Реал Мадрид зіграє проти чинного володаря Кубка - Манчестер Сіті. Перша гра - у Мадриді (9-10 квітня).
Відзначимо, що в останніх матчах "вершкових" основним голкіпером став українець Андрій Лунін, який у 22 іграх пропустив 14 голів і дев'ять разів відіграв на нуль.