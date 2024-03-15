Циганков ризикує пропустити наступний матч Жирони

Участь українського вінгера Жирони Віктора Циганкова в матчі проти Хетафе залишається під питанням.

Про це повідомив тренер іспанського клубу Мічел.

“У Віктора дискомфорт у коліні, і він під сумнівом підходить до суботньої гри. Завтра на тренуванні подивимося, чи зможе він працювати з групою, і ми вирішимо. Є й інші гравці, які не змогли працювати на тому ж рівні, що й команда", - розповів Мічел.

Нагадаємо, що Віктор Циганков через пошкодження достроково закінчив поєдинок з Осасуною (2:0) на 64-й хвилині. Українець відзначився асистом у цьому матчі.

Жирона з 62 очками в активі наразі йде другою у чемпіонаті Іспанії. Виїзний матч команди Мічела проти Хетафе відбудеться 16 березня. Початок - о 19:30.