Ребров розповів, чи зіграє Циганков проти Боснії

Джерело - FootballHub.
Головний тренер збірної України Сергій Ребров розповів, що півзахисник Жирони Віктор Циганков, найімовірніше, зможе зіграти у півфінальному матчі плей-оф Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини.
Про це повідомляє FootballHub.
"Я думаю, що шанси дуже високі. Я кожен день спілкуюся з Віктором. Я дивлюся динаміку його відновлення і всі ми сподіваємося. Подивимося, але все залежить від нього, від того, як він буде відновлюватися. Ще раз, у нас багато гравців. Ми не залежимо тільки від Віктора. Це дуже важливий гравець для нас, але у нас зараз 28 футболістів. Тому буде Віктор чи ні, ми готуємося дуже серйозно і будемо тільки раді, якщо він відновиться", - сказав наставник.
Нагадаємо, що українець через пошкодження достроково закінчив поєдинок 28 туру Ла Ліги з Осасуною (2:0) на 64-й хвилині.
Зазначимо, 21 березня збірна України проведе півфінальний поєдинок плей-оф відбору на Чемпіонат Європи проти Боснії і Герцеговини. В іншій парі "Шляху B" Ізраїль зіграє з Ісландією.
Переможці півфіналів визначать володаря путівки на чемпіонат Європи в очному протистоянні. Напередодні наставник збірної Сергій Ребров довикликав двох гравців, яких не було в основному списку.