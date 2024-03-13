Ребров розповів, чи зіграє Циганков проти Боснії

Головний тренер збірної України Сергій Ребров розповів, що півзахисник Жирони Віктор Циганков, найімовірніше, зможе зіграти у півфінальному матчі плей-оф Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини.

Про це повідомляє FootballHub.

"Я думаю, що шанси дуже високі. Я кожен день спілкуюся з Віктором. Я дивлюся динаміку його відновлення і всі ми сподіваємося. Подивимося, але все залежить від нього, від того, як він буде відновлюватися. Ще раз, у нас багато гравців. Ми не залежимо тільки від Віктора. Це дуже важливий гравець для нас, але у нас зараз 28 футболістів. Тому буде Віктор чи ні, ми готуємося дуже серйозно і будемо тільки раді, якщо він відновиться", - сказав наставник.