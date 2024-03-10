Українець укотре продемонстрував високий рівень футбольного інтелекту.

Джерело - Чемпіон.

Віктор Циганков допоміг Жироні вийти вперед у матчі 28 туру іспанської Ла Ліги проти Осасуни.

На 13-й хвилині гри український атакувальний півзахисник каталонців виконав прихований пас на Порту, який точним ударом реалізував момент - 1:0.

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Втім, у середині другого тайму Циганков зазнав травми коліна, після чого його замінили.

У підсумку підопічні Мічела перемогли з рахунком 2:0. Ще один м'яч на 87-й хвилині забив Савіо.

Нагадаємо, в позаминулому турі Циганков провів свій 9-й гол за Жирону, а звітний асист став для Віктора теж 9-м.

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