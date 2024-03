Арсенал продовжить контракт із центральним захисником команди Беном Вайтом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Нова угода з центрбеком збірної Англії буде розрахована до 2028 року і включатиме опцію продовження до 2029-го.

Також японський захисник "канонірів" Такехіро Томіясу погодився підписати новий контракт. Невдовзі Арсенал офіційно оголосить про продовження співпраці з обома гравцями.

