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Арсенал підпише новий контракт із провідним захисником

Сьогодні 11:03 128 0
Арсенал підпише новий контракт із провідним захисником
#Арсенал (Лондон), #Бен Вайт, #Такехіро Томіясу

Джерело - Чемпіон.

Арсенал продовжить контракт із центральним захисником команди Беном Вайтом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Нова угода з центрбеком збірної Англії буде розрахована до 2028 року і включатиме опцію продовження до 2029-го.

Також японський захисник "канонірів" Такехіро Томіясу погодився підписати новий контракт. Невдовзі Арсенал офіційно оголосить про продовження співпраці з обома гравцями.

Бен Вайт перейшов у Арсенал влітку 2021 року з Брайтона. У нинішньому сезоні англієць провів 39 матчів, забив 2 голи та віддав 4 асисти.

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