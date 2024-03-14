Джерело - Чемпіон.
Арсенал продовжить контракт із центральним захисником команди Беном Вайтом.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Нова угода з центрбеком збірної Англії буде розрахована до 2028 року і включатиме опцію продовження до 2029-го.
Також японський захисник "канонірів" Такехіро Томіясу погодився підписати новий контракт. Невдовзі Арсенал офіційно оголосить про продовження співпраці з обома гравцями.
🚨🔴⚪️ Ben White new deal at Arsenal will be valid until June 2028 and it will also include an option to extend the contract until 2029.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 14, 2024
Both Tomiyasu and White have signed their new contracts, waiting for it to be announced. pic.twitter.com/JP4mRhyeYT
Бен Вайт перейшов у Арсенал влітку 2021 року з Брайтона. У нинішньому сезоні англієць провів 39 матчів, забив 2 голи та віддав 4 асисти.