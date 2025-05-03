Берман втратив очко за спринт у Маямі через штраф після гонки

Пілот Хаас Олівер Берман отримав штраф, через який він втратив єдине зароблене очко за підсумками спринтерської гонки в Маямі.

Про це повідомляє ФІА.

Сьогодні, 3 травня, відбувся спринт шостого етапу Формули-1 сезону-2025, у якому 19-річний британець фінішував восьмим. Цим результатом він приніс своїй команді один заліковий бал.

Проте вже після заїзду Берман втратив його. Стюарди призначили йому штраф у вигляді +5 секунд за небезпечний випуск боліда з піт-стопу. Олівер виїхав на фаст-лейн у той момент, коли там проїжджав пілот Заубера Ніко Хюлькенберг. Німець був змушений відгальмовуватися, щоб уникнути аварії.

Це покарання відкинуло Олівера Бермана з восьмого на чотирнадцяте місце. А його очко перейшло на користь пілота Ред Булл Юкі Цуноди, який фінішував дев'ятим.

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Нагадаємо, що сьогодні, 3 травня, також відбудеться кваліфікація Гран-прі Маямі. Початок визначення володаря поула запланований на 23:15 за київським часом.

Раніше стало відомо, що український гонщик академії Вільямс Олександр Бондарев провів першу гонку нового сезону італійської Формули-4.