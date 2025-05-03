Ветеран шокував лідера: Трамп не зумів вийти у фінал чемпіонату світу

Завершився другий півфінал World Snooker Championship 2025 між лідером світового рейтингу Джаддом Трампом і валлійцем Марком Вільямсом, який перед турніром посідав шосте місце у списку найсильніших снукеристів.

Матч завершився перемогою Марка Вільямса з рахунком 17:14.

Англієць зумів виграти першу сесію 5:3. Дві наступні з ідентичним рахунком забивав уже Марк. Сьогоднішню сесію 50-річний Марк почав вдало, взявши дві партії, чим довів рахунок до 15:11.

У наступному фреймі Джадд показав клас і зробив сенчурі (100+ очок) – для нього це вже був 106 сенчурі за сезон. Трамп покращив свій же рекорд.

Після такого почався згадуватися чвертьфінал за участі Вільямса. Проти не менш легендарного Джона Хіггінса він також мав перевагу в чотири фрейми, але розгубив її і лише дивом вийшов у півфінал.

Цього не сталося – валієць забрав фрейм. Наступні дві партії були за Джаддом. Все таки "інфарктної" кінцівки не було. 31-й загальний фрейм гравець провів дуже успішно, оформивши "сотню".

Марк став найстаршим учасником фіналу в історії чемпіонатів світу зі снукеру, коли турнір став приймати Шеффілд.

Більярд – World Snooker Championship 2025

1/2 фіналу

Марк Вільямс (Вельс) – Джадд Трамп (Англія) 17:14 (3:5, 5:3, 5:3, 4:3)

Mark Williams defeats world number one Judd Trump 17-14 to reach his fifth World Snooker Championship final.



Aged 50, Williams becomes the oldest-ever Crucible finalist. The Welshman will face Zhao Xintong in the best-of-35 frames title match.



📷: George Wood/Getty Images pic.twitter.com/I9TLY6420K — Totally Snookered (@totalsnookered) May 3, 2025

У березні Вільямс святкував своє 50-річчя. За кар'єру він тричі (2000, 2003 і 2018) ставав чемпіоном світу. Усі три фінали для валлійця були дуже складними, він перемавав усі три рази з ідентичним рахунком – 18:16.

У 1999 році Марк став фіналістом, але зазнав поразки від Стівена Хендрі (11:18).

35-річний Трамп продовжив свої не дуже вдалі виступи у театрі "Крусібл". "Туз" лише раз ставав чемпіоном світу (2019). У 2011 році він трохи сенсаційно дістався аж до фіналу, але більше успіхів не було. До півфіналу він добирався також у 2013 та 2015 роках.

Минулого року Джадд вибув у чвертьфіналі, поступившися іншому валлійцю Джеку Джонсу, який дійшов до фіналу, де програв Кайрену Вілсону.

Зазначимо, що іншим фіналістом став 28-річний китаєць Чжао Сіньтун. Представник Китаю досить впевнено розібрався з легендарним Ронні О'Салліваном.

Цьогорічний чемпіонат світу розпочався 19 квітня в Шеффілді. Турнір триватиме до 5 травня. Переможець отримає 500 тисяч фунтів стерлінгів.