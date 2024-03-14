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Визначились усі учасники чвертьфіналу Ліги чемпіонів

Сьогодні 02:06 153 0
Визначились усі учасники чвертьфіналу Ліги чемпіонів
Фото - Atlético de Madrid (Twitter)
#Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Після завершальних матчів-відповідей 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24 визначились останні чвертьфіналісти турніру. Ними стали іспанський Атлетико Мадрид і німецька Боруссія Дортмунді.

"Матрацники" в серії пенальті перемогли італійський Інтер після поразки в першій грі, а "джмелі" пройшли нідерландський ПСВ Ейндговен.

Своїх суперників у 1/4 фіналу ЛЧ команди Дієго Сімеоне та Едіна Терзича дізнаються 15 березня, коли відбудеться жеребкування відповідного раунду змагань.

Список учасників чвертьфіналу Ліги чемпіонів:

  • Атлетико Мадрид (Іспанія);
  • Барселона (Іспанія);
  • Реал Мадрид (Іспанія);
  • Манчестер Сіті (Англія);
  • Арсенал Лондон (Англія);
  • Баварія Мюнхен (Німеччина);
  • Боруссія Дортмунд (Німеччина);
  • Парі Сен-Жермен (Франція);

Чвертьфінальні матчі заплановані на 9/10 та 16/17 квітня, 1/2 фіналу - на 30 квітня/1 травня та 7/8 травня. Фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24 відбудеться 1 червня 2024 року на стадіоні Вемблі в Лондоні.

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