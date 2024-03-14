Визначились усі учасники чвертьфіналу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Після завершальних матчів-відповідей 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24 визначились останні чвертьфіналісти турніру. Ними стали іспанський Атлетико Мадрид і німецька Боруссія Дортмунді.

"Матрацники" в серії пенальті перемогли італійський Інтер після поразки в першій грі, а "джмелі" пройшли нідерландський ПСВ Ейндговен.

Своїх суперників у 1/4 фіналу ЛЧ команди Дієго Сімеоне та Едіна Терзича дізнаються 15 березня, коли відбудеться жеребкування відповідного раунду змагань.

Список учасників чвертьфіналу Ліги чемпіонів:

Атлетико Мадрид (Іспанія);

Барселона (Іспанія);

Реал Мадрид (Іспанія);

Манчестер Сіті (Англія);

Арсенал Лондон (Англія);

Баварія Мюнхен (Німеччина);

Боруссія Дортмунд (Німеччина);

Парі Сен-Жермен (Франція);

Чвертьфінальні матчі заплановані на 9/10 та 16/17 квітня, 1/2 фіналу - на 30 квітня/1 травня та 7/8 травня. Фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24 відбудеться 1 червня 2024 року на стадіоні Вемблі в Лондоні.