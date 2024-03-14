Визначились усі учасники чвертьфіналу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Після завершальних матчів-відповідей 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24 визначились останні чвертьфіналісти турніру. Ними стали іспанський Атлетико Мадрид і німецька Боруссія Дортмунді.
"Матрацники" в серії пенальті перемогли італійський Інтер після поразки в першій грі, а "джмелі" пройшли нідерландський ПСВ Ейндговен.
Своїх суперників у 1/4 фіналу ЛЧ команди Дієго Сімеоне та Едіна Терзича дізнаються 15 березня, коли відбудеться жеребкування відповідного раунду змагань.
Список учасників чвертьфіналу Ліги чемпіонів:
- Атлетико Мадрид (Іспанія);
- Барселона (Іспанія);
- Реал Мадрид (Іспанія);
- Манчестер Сіті (Англія);
- Арсенал Лондон (Англія);
- Баварія Мюнхен (Німеччина);
- Боруссія Дортмунд (Німеччина);
- Парі Сен-Жермен (Франція);
Чвертьфінальні матчі заплановані на 9/10 та 16/17 квітня, 1/2 фіналу - на 30 квітня/1 травня та 7/8 травня. Фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24 відбудеться 1 червня 2024 року на стадіоні Вемблі в Лондоні.