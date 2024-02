Лондонський Арсенал продовжив контракт зі своїм захисником Такехіро Томіясу.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Нову угоду обговорювали впродовж останніх двох тижнів, а сьогодні, 20 лютого, відбувся останній етап переговорів. Невдовзі Арсенал офіційно оголосить про продовження співпраці з японським футболістом.

Такехіро Томіясу перейшов до англійського клубу з Болоньї у 2021 році за 20 мільйонів євро.

🔴⚪️🇯🇵 Takehiro Tomiyasu’s new deal, done and agreed since two weeks.



It’s just matter of time to announce it. #AFC pic.twitter.com/ds3m0Sax5J