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Арсенал продовжив контракт із Томіясу

Невдовзі лондонський клуб повідомить про це офіційно
Сьогодні 20:18 107 0
Арсенал продовжив контракт із Томіясу
#Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

Лондонський Арсенал продовжив контракт зі своїм захисником Такехіро Томіясу.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Нову угоду обговорювали впродовж останніх двох тижнів, а сьогодні, 20 лютого, відбувся останній етап переговорів. Невдовзі Арсенал офіційно оголосить про продовження співпраці з японським футболістом.

Такехіро Томіясу перейшов до англійського клубу з Болоньї у 2021 році за 20 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Ювентус побореться з Манчестер Юнайтед та Арсеналом за хавбека Ніцци.

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