Де Брейне – про гол Вулвергемптону: Я показав, що ще можу грати на рівні АПЛ

Капітан Манчестер Сіті Кевін Де Брейне прокоментував свій гол у матчі 35 туру АПЛ проти Вулвергемптона.

Слова 33-річного бельгійця наводить ESPN.

Вчора, 2 травня, "містяни" та "вовки" відкривали 35 тур чемпіонату Англії. Цей поєдинок завершився мінімальною перемогою команди Жузепа Гвардіоли з рахунком 1:0. І саме результативний удар Де Брейне приніс Сіті три очки.

Після матчу півзахисник збірної Бельгії заявив, що своїм виступом він довів свою спроможність грати на рівні АПЛ.

"Я просто намагаюся грати у футбол настільки добре, наскільки це можливо. Я знаю, що у мене залишилася одна гра тут (на "Етіхаді"), але я просто намагаюся робити свою роботу, як я завжди робив, і я зробив це сьогодні. Я пишаюся тим, що роблю, і так і повинно бути. Багато членів команди говорили зі мною, і я думаю, що вони також засмучені тим, що я маю піти, але іноді так буває в житті. Те, як я виступаю і поводжуся як член команди, – це те, як кожен повинен поводитися. На жаль, я не знаю, що чекає на мене в майбутньому. Я показав, що все ще можу грати тут, інакше я не робив би того, що робив останні чотири чи п'ять тижнів. Це все з моєї точки зору", – сказав Де Брейне.

Нагадаємо, що цього літа Кевін Де Брейне залишить Манчестер Сіті в статусі вільного агента, оскільки клуб вирішив не продовжувати з гравцем контракт.

У нинішньому сезоні хавбек взяв участь у 36 матчах "містян" в усіх турнірах, в яких він відзначився 6 голами та 8 асистами.

Раніше стало відомо, що футбол залишиться без Жузепа Гвардіоли, який збирається піти у відпустку на невизначений термін.