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Ла Ліга. Алавес відібрав очки у Атлетико

Олег Дідух — 3 травня 2025, 17:13
Ла Ліга. Алавес відібрав очки у Атлетико

Суботній ігровий день 34 туру Ла Ліги стартував поєдинком між Алавесом і Атлетико Мадрид. Поєдинок завершився нульовою нічиєю.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
34 тур, 3 травня

Алавес – Атлетико – 0:0

Також сьогодні відбудуться ще три матчі в рамках 34 туру Ла Ліги:

  • 17:15 Вільярреал – Осасуна
  • 19:30 Лас-Пальмас – Валенсія
  • 22:00 Вальядолід – Барселона

Вчора, 2 травня, Райо Вальєкано вдома обіграв Хетафе.

Атлетико завдяки нічиїй з Алавесом набрав 67 очок і залишається третім у турнірній таблиці. У Алавеса 35 балів і 16 позиція. Команда має однакову кількість очок із Жироною та на 3 очка випереджає зону вильоту.

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