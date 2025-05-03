Ла Ліга. Алавес відібрав очки у Атлетико

Суботній ігровий день 34 туру Ла Ліги стартував поєдинком між Алавесом і Атлетико Мадрид. Поєдинок завершився нульовою нічиєю.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

34 тур, 3 травня

Алавес – Атлетико – 0:0

Також сьогодні відбудуться ще три матчі в рамках 34 туру Ла Ліги:

17:15 Вільярреал – Осасуна

19:30 Лас-Пальмас – Валенсія

22:00 Вальядолід – Барселона

Вчора, 2 травня, Райо Вальєкано вдома обіграв Хетафе.

Атлетико завдяки нічиїй з Алавесом набрав 67 очок і залишається третім у турнірній таблиці. У Алавеса 35 балів і 16 позиція. Команда має однакову кількість очок із Жироною та на 3 очка випереджає зону вильоту.