Ла Ліга. Алавес відібрав очки у Атлетико
Суботній ігровий день 34 туру Ла Ліги стартував поєдинком між Алавесом і Атлетико Мадрид. Поєдинок завершився нульовою нічиєю.
Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
34 тур, 3 травня
Алавес – Атлетико – 0:0
Також сьогодні відбудуться ще три матчі в рамках 34 туру Ла Ліги:
- 17:15 Вільярреал – Осасуна
- 19:30 Лас-Пальмас – Валенсія
- 22:00 Вальядолід – Барселона
Вчора, 2 травня, Райо Вальєкано вдома обіграв Хетафе.
Атлетико завдяки нічиїй з Алавесом набрав 67 очок і залишається третім у турнірній таблиці. У Алавеса 35 балів і 16 позиція. Команда має однакову кількість очок із Жироною та на 3 очка випереджає зону вильоту.