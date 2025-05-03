Ще більше штрафів: ФІА покарала Леклера, Албона та Лоусона за спринт в Маямі

Ще три гонщики були покарані за різні інциденти, які відбулися під час спринтерської гонки в Маямі.

Про це повідомляє ФІА.

Сьогодні, 3 травня, на Міжнародному автодромі Маямі відбувся спринт, перемогу в якому здобув пілот Макларен Ландо Норріс.

Через кілька годин після завершення заїзду стюарди покарали Олівера Бермана з Хаас. А тепер свої штрафи отримали інші гонщики.

Першим "відзначили" Алекса Албона: пілот Вільямса отримав +5 секунд за порушення швидкісного режиму, коли на трасі перебувала машина безпеки.

В результаті штрафу 29-річний таєць втратив своє четверте місце, за яке він заробив п'ять очок. Покарання відкинуло його на дванадцяту позицію.

Також стюарди помітили, що Шарль Леклер продовжив рухатися трасою після того, як він розбив свій болід під час прогрівочного кола.

За керування машиною у небезпечному стані пілот Феррарі отримав тільки попередження – монегаск так і не вийшов на старт спринту через пошкодження.

Найбільше покарання отримав представник Рейсін Буллз Ліам Лоусон. На 15-му колі спринту 23-річний новозеландець підбив пілота Астон Мартін Фернандо Алонсо. Це зіткнення відправило дворазового чемпіона світу в стіну, через що іспанець був змушений зійти з дистанції.

За цю аварію Лоусон отримав +5 секунд до свого результату, а також +1 бал до суперліцензії. Цей штраф викинув гонщика із Топ-8.

Після всіх штрафів залікова зона спринтерської гонки в Маямі виглядає наступним чином:

Ландо Норріс (Макларен); Оскар Піастрі (Макларен); Льюїс Гамільтон (Феррарі); Джордж Расселл (Мерседес); Ленс Стролл (Астон Мартін); Юкі Цунода (Ред Булл); Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес); П'єр Гаслі (Альпін).

Нагадаємо, що сьогодні, 3 травня, український пілот академії Вільямс Олександр Бондарев провів першу гонку нового сезону італійської Формули-4.