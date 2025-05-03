Ліллард успішно переніс операцію з відновлення порваного ахіллового сухожилля

Зірковий розігруючий Мілуокі Бакс Деміан Ліллард переніс операцію на лівій нозі, де він зазнав розриву ахіллового сухожилля.

Про це "олені" повідомили в соцмережах.

За інформацією джерела, доктор Ніл Ель-Аттраш провів операцію в Лос-Анджелесі, консультуючись з ортопедом команди доктором Керол Веттер.

Damian Lillard underwent successful surgery today to repair a torn left Achilles tendon.



The surgery was performed by Dr. Neal ElAttrache in Los Angeles, with consultation from Bucks orthopaedic surgeon Dr. Carole Vetter. — Milwaukee Bucks (@Bucks) May 3, 2025

Нагадаємо, що Деміан Ліллард отримав важку травму на старті четвертого матчу серії першого раунду плейоф проти Індіани.

У регулярному сезоні Дейм набирав 24,9 очка та 7,1 передачі, що дозволило йому увійти до Топ-10 серед усіх гравців ліги за цими показниками.

Нагадаємо, що сьогодні, 3 травня, у матчі між Дніпром та Київ-Баскетом визначився чемпіон Суперліги України сезону-2024/25.

Раніше Стефен Каррі розповів, за рахунок чого Голден Стейт збирається обігрувати Х'юстон у сьомій грі серії плейоф.