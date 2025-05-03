Ліллард успішно переніс операцію з відновлення порваного ахіллового сухожилля
Зірковий розігруючий Мілуокі Бакс Деміан Ліллард переніс операцію на лівій нозі, де він зазнав розриву ахіллового сухожилля.
Про це "олені" повідомили в соцмережах.
За інформацією джерела, доктор Ніл Ель-Аттраш провів операцію в Лос-Анджелесі, консультуючись з ортопедом команди доктором Керол Веттер.
Нагадаємо, що Деміан Ліллард отримав важку травму на старті четвертого матчу серії першого раунду плейоф проти Індіани.
У регулярному сезоні Дейм набирав 24,9 очка та 7,1 передачі, що дозволило йому увійти до Топ-10 серед усіх гравців ліги за цими показниками.
Нагадаємо, що сьогодні, 3 травня, у матчі між Дніпром та Київ-Баскетом визначився чемпіон Суперліги України сезону-2024/25.
Раніше Стефен Каррі розповів, за рахунок чого Голден Стейт збирається обігрувати Х'юстон у сьомій грі серії плейоф.