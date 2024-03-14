Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної Марокко Валід Реґраґі визначився зі складом команди на березневі товариські матчі.

Про це повідомляє пресслужба національної команди.

До списку викликаних гравців потрапив іспанський півзахисник Реала Браїм Діас.

Збірна Марокко проведе два контрольних поєдинки - 22 березня з Анголою та 26 березня з Мавританією.

Раніше повідомлялося, що хавбек "вершкових" зробив остаточний вибір на користь зміни футбольного громадянства. Зазначимо, що батько Діаса - марокканець.

У нинішньому сезоні Браїм відіграв 32 матчі за Реал, забив 8 голів та віддав 4 асисти.