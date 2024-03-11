Джерело - Чемпіон.
Іспанський півзахисник мадридського Реала Браїм Діас виступатиме за збірну Марокко.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Хавбек "вершкових" зробив остаточне рішення щодо зміни футбольного громадянства. За інформацією Романо, офіційне оголошення - це питання часу.
Зазначимо, що батько Діаса - марокканець.
🇲🇦 Brahim Díaz has confirmed his final decision to Moroccan Federation, he’s going to play for Morocco and not for Spain.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 11, 2024
Just matter of time before it will be made official by all parties involved. pic.twitter.com/TL39hRniTD
У нинішньому сезоні Браїм відіграв 32 матчі за Реал, забив 8 голів та віддав 4 асисти.
Напередодні мадридці розгромили Сельту у 28 турі іспанської Ла Ліги.