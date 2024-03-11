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Півзахисник Реала вирішив виступати за збірну Марокко

Сьогодні 09:48 178 0
Півзахисник Реала вирішив виступати за збірну Марокко
#Реал Мадрид, #Браїм Діас

Джерело - Чемпіон.

Іспанський півзахисник мадридського Реала Браїм Діас виступатиме за збірну Марокко.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Хавбек "вершкових" зробив остаточне рішення щодо зміни футбольного громадянства. За інформацією Романо, офіційне оголошення - це питання часу.

Зазначимо, що батько Діаса - марокканець.

У нинішньому сезоні Браїм відіграв 32 матчі за Реал, забив 8 голів та віддав 4 асисти.

Напередодні мадридці розгромили Сельту у 28 турі іспанської Ла Ліги.

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