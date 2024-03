Іспанський півзахисник мадридського Реала Браїм Діас виступатиме за збірну Марокко.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Хавбек "вершкових" зробив остаточне рішення щодо зміни футбольного громадянства. За інформацією Романо, офіційне оголошення - це питання часу.

Зазначимо, що батько Діаса - марокканець.

🇲🇦 Brahim Díaz has confirmed his final decision to Moroccan Federation, he’s going to play for Morocco and not for Spain.



Just matter of time before it will be made official by all parties involved. pic.twitter.com/TL39hRniTD