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Екстренер Коваленка очолив Лечче

Сьогодні 18:37 81 0
Екстренер Коваленка очолив Лечче
#Готті, #Лечче

Джерело - uslecce.it.

Лечче оголосив про призначення Луки Готті на посаду нового головного тренера команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

56-річний фахівець підписав контракт до завершення сезону-2023/24. Угода передбачає опцію автоматичного продовження в разі порятунку команди в Серії А.

Останнім місцем роботи наставника була Спеція, бувши тренером якої він працював з українцем Віктором Коваленком. Також він входив до тренерського штабу Мауріціо Саррі в Челсі.

Нагадаємо, Роберто Д'Аверса був звільнений після матчу з Вероною у 28 турі Серії А за удар головою форварда суперників Тома Анрі.

Наразі команда посідає 16-ту сходинку в турнірній таблиці Серії А.

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