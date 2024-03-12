Джерело - Чемпіон.

Саарбрюккен вдома переміг Боруссію Менхенгладбах у чвертьфіналі Кубку Німеччини. Матч мав відбутися 7 лютого, але через сильну зливу був перенесений на 12 березня.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1. Переможним голом відзначився найкращий бомбардир Саарбрюккена Кай Брункер.

Нагадаємо, що на попередніх стадіях Саарбрюккен пройшов Баварію, франкфуртський Айнтрахт і Карлсруе. У півфіналі команда з третьої Бундесліги зіграє проти представника другого дивізіону - Кайзерслаутерна.

В іншому матчі 1/2 фіналу зустрінуться Баєр та Фортуна Дюссельдорф. Матч цієї стадії відбудуться 2 та 3 квітня.

Нагадаємо, наприкінці минулого року повідомлялося, що Саарбрюккен переглядає вихованця київського Динамо Євгена Опанасенка.