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Сенсаційний Саарбрюккен вибив ще одну команду Бундесліги з Кубку Німеччини

Вчора 23:53 177 0
Сенсаційний Саарбрюккен вибив ще одну команду Бундесліги з Кубку Німеччини
#Боруссія Менхенгладбах, #Кубок Німеччини, #Саарбрюкен

Джерело - Чемпіон.

Саарбрюккен вдома переміг Боруссію Менхенгладбах у чвертьфіналі Кубку Німеччини. Матч мав відбутися 7 лютого, але через сильну зливу був перенесений на 12 березня. 

Поєдинок завершився з рахунком 2:1. Переможним голом відзначився найкращий бомбардир Саарбрюккена Кай Брункер. 

Нагадаємо, що на попередніх стадіях Саарбрюккен пройшов Баварію, франкфуртський Айнтрахт і Карлсруе. У півфіналі команда з третьої Бундесліги зіграє проти представника другого дивізіону - Кайзерслаутерна. 

В іншому матчі 1/2 фіналу зустрінуться Баєр та Фортуна Дюссельдорф. Матч цієї стадії відбудуться 2 та 3 квітня. 

Нагадаємо, наприкінці минулого року повідомлялося, що Саарбрюккен переглядає вихованця київського Динамо Євгена Опанасенка. 

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