Погба може продовжити кар'єру в Росії

Джерело - Tuttosport.

Поль Погба після дискваліфікації на 4 роки через допінговий скандал може продовжити кар'єру в російській Медіа-футбольній лізі.

Про це повідомляє Tuttosport.

Зазначається, що МФЛ - це ліга, у якій команди складаються зі знаменитостей усіх країн. Футболіст отримав пропозицію від команди Brokye Boys - одного з лідерів чемпіонату. Команда розмістила запрошення француза у своїх соціальних мережах. За непідтвердженою інформацією, гравець відмовився.

Нагадаємо, що француз отримав дискваліфікацію через провалений допінг-тест після матчу з Удінезе.

Погба повернувся в Ювентус у 2022 році на правах вільного агента після шести сезонів у Манчестер Юнайтед. До цього він грав за туринців із 2012 по 2016 рік. У нинішньому сезоні француз відіграв 52 хвилини у двох матчах Серії А, в яких не відзначився результативними діями.