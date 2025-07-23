Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Волейбол

Щитков: Із Лосано дуже легко працюється

Олег Дідух — 23 липня 2025, 10:18
Щитков: Із Лосано дуже легко працюється
Віталій Щитков
FIVB

Гравець збірної України з волейболу Віталій Щитков поділився своєю думкою щодо головного тренера команди Рауля Лосано.

Слова Щиткова наводить Суспільне спорт.

"Лосано – це чудовий фахівець, дуже легко з ним працюється. Усе чітко, по фактах, усе тільки в плюс. Ми як одне ціле: слухаємо те, що він від нас хоче, розуміємо його. Коли ми це реалізуємо і у нас виходить, значить, ми все правильно робимо. Навіть взяти наші виступи на міжнародному рівні. Торік хлопці виграли Золоту Євролігу, отже, ми на правильному шляху.

У нас немає ніяких скандалів, нічого. Ми просто як одне ціле рухаємося. Нормальні, хороші фахівці, дуже грамотні, з дуже великим багажем знань, і навіть коли бачиш в готелях, у залі, як його тепло вітають усі тренери, то розумієш, що нас тренує дуже великий і хороший фахівець", – заявив Щитков.

Нагадаємо, нинішній сезон для України став дебютним у Лізі націй. Команда посіла 9 місце у турнірній таблиці. Підопічні Рауля Лосано до останнього претендували на потрапляння до фіналу восьми турніру.

Збірна України з волейболу Рауль Лосано Ліга націй з волейболу

Збірна України з волейболу

Семенюк став найкращим блокувальником Ліги націй-2025
Щастя було так близько: огляд та підсумки виступу збірної України у Лізі націй
Коваль: Ми зробили все, аби не проходити далі
Всі розчаровані: Синиця прокоментував поразку від Канади
Збірна України програла Канаді та втратила шанси на вихід до фіналу восьми Ліги націй

Останні новини