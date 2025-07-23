Щитков: Із Лосано дуже легко працюється

Гравець збірної України з волейболу Віталій Щитков поділився своєю думкою щодо головного тренера команди Рауля Лосано.

Слова Щиткова наводить Суспільне спорт.

"Лосано – це чудовий фахівець, дуже легко з ним працюється. Усе чітко, по фактах, усе тільки в плюс. Ми як одне ціле: слухаємо те, що він від нас хоче, розуміємо його. Коли ми це реалізуємо і у нас виходить, значить, ми все правильно робимо. Навіть взяти наші виступи на міжнародному рівні. Торік хлопці виграли Золоту Євролігу, отже, ми на правильному шляху.

У нас немає ніяких скандалів, нічого. Ми просто як одне ціле рухаємося. Нормальні, хороші фахівці, дуже грамотні, з дуже великим багажем знань, і навіть коли бачиш в готелях, у залі, як його тепло вітають усі тренери, то розумієш, що нас тренує дуже великий і хороший фахівець", – заявив Щитков.