Норвезький велогонщик знепритомнів після фінішу 16 етапу Тур де Франс

Норвезький велогонщик команди UnoX Тобіас Халланд Йоханнессен знепритомнів після фінішу 16 етапу тур де Франс-2025 на вершині легендарного підйому Мон Вонту.

Про це повідомляє TV2.

Останні два кілометри підйому далися Йоханнессену вкрай важку. Після фінішу він втратив свідомість, його підключили до апарату штучної вентиляції легень. Фініш етапу спортсмен покинув у автомобілі швидкої допомоги.

Причиною таких проблем Йоханнессена стали проблеми зі шлунком. Через них у 25-річного норвежця виникли спазми, які затрудняли дихання.

Очікується, що сьогодні Йоханнессен вийде на старт 17 етапу Тур де Франс. На даний момент він іде восьмим у загальному заліку з відставанням у 17 хвилин і 1 секунду від лідера, Тадея Погачара.