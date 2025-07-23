Катар подасть заявку на проведення Олімпіади-2036

Катар найближчим часом планує подати офіційну заявку на проведення літньої Олімпіади 2036 року.

Про це повідомляє The Guardian.

Глава організаційного комітету та президент НОК Катару, Шейх Йоан бін Хамад Аль Тані, запевняє, що в країні вже є 95% усієї необхідної спортивної інфраструктури та всеохоплюючий національний план з підготовки до проведення турніру.

Враховуючи спеку в Катарі, існує велика ймовірність того, що Олімпіаду-2036 доведеться пересунути зі звичного літнього періоду на більш пізній. На такий крок уже довелося йти на чемпіонаті світу-2022 з футболу, який відбувався у листопаді-грудні.

Наприкінці червня поточного року повідомлялося про те, що Катар хоче прийняти клубний чемпіонат світу 2029 року.

Окрім Катару, на проведення Олімпіади-2036 також претендують Ахмедаббад (Індія), Стамбул (Туреччина), Нусантара (Індонезія) та Сантьяго (Чилі).