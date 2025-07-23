Погачар побив рекорд підйому на Мон Вонту

Словенський велогонщик команди UAE Emirates Тадей Погачар встановив новий рекорд підйому на легендарну гору Мон Вонту (15,7 км із середнім градієнтом 8,8%).

Про це повідомляє Domestique Cycling.

Це трапилося вчора, 22 липня, під час 16 етапу Тур де Франс-2025, який із відриву дня виграв француз Валентен Паре-Пентр із Soudal Quick Step. Погачар посів 5 місце, ставши найкращим із пелотону. Відрив біля підніжжя Мон Вонту мав близько 5 хвилин переваги.

Фінальний підйом Погачар подолав за 54 хвилини та 51 секунду. Він рівно на 1 хвилину покращив попередній рекорд іспанця Ібана Майо, який був встановлений під час Критеріума Дофіне в червні 2004 року. Тоді Мон Вонту гонщики долали у форматі гонки з роздільним стартом.

Покращити результат Майо вдалося не лише Погачару, а й Йонасу Вінгегору, який програв словенцеві всього 2 секунди. За даними Watts in Cycling, середня потужність, яку данець розвивав під час підйому на Мон Вонту, склала 6,51 Ватта/кг. У Погачара вона була трішки меншою через фактор аеродинаміки – словенець більше частину підйому провів від оборони, знаходячись на колесі у свого суперника.

Якщо брати до уваги лише Тур де Франс, то до вчорашнього дня рекорд підйому на Мон Вонту належав італійцеві Марко Пантані – 57 хвилин і 34 секунди в 1994 році.