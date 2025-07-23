Збірна Катару – Металіст 1925: відеотрансляція контрольного матчу

Сьогодні, 23 липня, Металіст 1925 проведе матч зі збірною Катару в межах контрольного поєдинку на літніх зборах в Австрії.

Зустріч відбудеться о 18:30 за київським часом. Ця гра стане для харків'ян сьомою в межах підготовки до чемпіонату України, який стартуватиме вже 1 серпня.

Уже завтра, 24 липня, Металіст 1925 залишить Австрію та почне готуватися до 1 туру УПЛ, де харківська команда зустрінеться з київською Оболонню.

Напередодні Металіст 1925 здолав Боруссію Менхенгладбах у контрольному матчі.